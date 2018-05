Currywurst é prato preferido dos alemães no almoço

A Currywurst acompanhada de batatas fritas foi eleita o prato preferido dos alemães para o almoço nos dias de trabalho em 2017. A salsicha branca com molho picante de tomate e curry é líder absoluta há 26 anos no ranking realizado por uma empresa que fornece alimentos a cantinas de empresas, escolas e asilos.

Segundo a pesquisa realizada pela Apetito, em segundo lugar ficou o schnitzel, bife de porco ou vitela à milanesa, com batatas e, em terceiro, o espaguete à bolonhesa.

Em escolas e jardins de infância, a sopa de tomate com arroz e almôndegas continuou pelo segundo ano consecutivo sendo o preferido das crianças. O segundo lugar ficou com o ravióli de legumes e o terceiro com uma sopa de lentilha.

A pesquisa divulgada na terça-feira (15/05) também analisou as preferências alimentares dos idosos. Pratos tradicionais foram os favoritos dos alemães mais velhos. O líder absoluto foi o rolo de carne com molho, seguido por leberkäse, bolo de carne assado em forma de pão, servido com repolho azedo, e pelo cozido de vagem.

A Apetito fornece alimentos para estabelecimentos em toda Alemanha. Cerca de 550 mil pessoas comem diariamente nas cantinas, escolas e asilo abastecidas pela empresa.

A preferência alimentar alemã se reflete na saúde. Segundo a Sociedade Alemã para Alimentação, dois terços dos homens e uma em cada duas mulheres estão acima do peso na Alemanha. Um em cada quatro adultos é obeso no país.

CN/dpa

----------------

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram