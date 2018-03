Brasil vence Alemanha em reencontro após 7 a 1

O Brasil venceu a Alemanha por 1 a 0 no aguardado amistoso em Berlim nesta terça-feira (27/03), o último antes das convocações para a Copa do Mundo na Rússia. Quase quatro anos após a goleada de 7 a 1 na semifinal da Copa de 2014, as duas seleções voltaram a se enfrentar.

O único gol da partida foi marcado por Gabriel Jesus aos 37 minutos do primeiro tempo, com ajuda do goleiro alemão Kevin Trapp, que, ao tentar defender a cabeçada do atacante brasileiro, acabou colocando a bola para dentro. Foi o nono gol de Jesus com a camisa da seleção – todas as vezes que ele marcou, o Brasil venceu.

Quando abriu o placar, Jesus tinha acabado de perder a melhor chance do jogo até então: ao receber de Willian, o camisa 9 deu um drible no alemão Jérôme Boateng, deixando-o no chão, mas acabou chutando por cima do gol. Ele estava impedido, mas a arbitragem não marcou.

Após um primeiro tempo equilibrado e sem acréscimos, a segunda grande chance de gol do Brasil veio aos 9 minutos do segundo tempo, com uma finalização de Paulinho defendida pelo goleiro Trapp.

O ritmo da partida caiu quando o técnico Joachim Löw começou a fazer substituições, a fim de completar a lista de jogadores da Copa. Ao todo, a Alemanha substituiu cinco atletas, enquanto o Brasil mexeu apenas em um.

Com a derrota, assistida por mais de 72 mil pessoas no estádio Olímpico, em Berlim, a Alemanha interrompe uma série de 22 partidas invictas. Uma vitória ou empate nesta terça-feira quebraria o recorde anterior da seleção, conquistado entre os anos de 1978 e 1980.

Escalação

Os dois times encararam a partida desta terça-feira de forma completamente distinta. O Brasil foi a campo com força máxima, com Fernandinho no lugar de Douglas Costa para dar mais consistência ao meio-campo. Essa foi a única alteração no time que venceu a Rússia por 3 a 0 na sexta-feira passada em Moscou.

Completam a escalação do treinador Tite os jogadores Alisson, Daniel Alves, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Gabriel Jesus. Quatro deles estavam em campo no 7 a 1: Marcelo, Fernandinho, Paulinho e Willian.

Ao chegar a Berlim, Tite já ressaltara importância emocional do duelo. "É o jogo contra o campeão mundial, que nos venceu por 7 a 1. Foi uma etapa que passou, e agora estamos num período de reconstrução. Vai ser emocionalmente importante enfrentar a Alemanha. Traz esse componente emocional", disse o técnico.

Por outro lado, na Alemanha, o tom era de que o jogo não seria nada além de um amistoso – um teste importante contra um adversário forte para preparar a equipe e tirar dúvidas em torno da convocação para o Mundial na Rússia.

O treinador Joachim Löw inclusive dispensou dois nomes certos na Copa e que estiveram em campo na derrota por 7 a 1 no Mineirão: Thomas Müller e Mesut Özil.

Além disso, foram várias as alterações em relação ao time que empatou em 1 a 1 com a Espanha na sexta-feira passada em Düsseldorf. Uma delas foi a escolha do zagueiro Boateng para atuar pela primeira vez como capitão do time, na ausência de Sami Khedira, capitão contra a seleção espanhola e homem de confiança do técnico alemão.

Nesta terça-feira, Löw escalou como titulares Kevin Trapp, Marvin Plattenhardt, Julian Draxler, Toni Kroos, Antonio Rüdiger, Boateng, Joshua Kimmich, Leroy Sane, Ilkay Gündogan, Mario Gomez e Leon Goretzka.

Próximos jogos

O duelo desta terça-feira foi o último amistoso antes do anúncio dos 23 convocados de cada seleção para a Copa do Mundo na Rússia. A lista deve ser divulgada em maio.

Antes de estrear no Mundial, que começa em 81 dias, o Brasil ainda tem dois amistosos: em 3 de junho contra a Croácia, e em 10 de junho contra a Áustria.

Já a Alemanha joga contra a Áustria em 2 de junho e contra a Arábia Saudita em 8 de junho, também em amistosos.

