Atentado duplo atinge centro de Cabul

Duas explosões atingiram o centro de Cabul, capital do Afeganistão, nesta segunda-feira (30/04), matando ao menos 25 pessoas, nove delas jornalistas, e deixando outras 49 feridas. O duplo atentado ocorreu numa área que abriga a sede da Otan e os escritórios de várias organizações não governamentais internacionais e foi reivindicado pela organização extremista "Estado Islâmico" (EI).

A polícia local comunicou que um suicida detonou uma motocicleta cheia de explosivos por volta das 8h (horário local, 0h30 em Brasília) na área de Shashdarak, no distrito policial número 9 da capital afegã. Na explosão morreram quatro civis.

As outras 21 mortes ocorreram em decorrência da segunda explosão, ocorrida meia hora mais tarde, quando, segundo a polícia, "um suicida que se disfarçou de jornalista, com uma câmera na mão", explodiu uma carga de explosivos entre um grupo de civis e jornalistas que tinham ido ao local relatar sobre a primeira explosão.

Entre os mortos está o fotógrafo Shah Marai, chefe de fotografia da agência francesa de notícias AFP em Cabul. Marai começou na agência em 1995 como motorista, mas logo assumiu a posição de fotógrafo. Em homenagem, a AFP publicou algumas das imagens captadas por Marai desde a intervenção americana no Afeganistão, em 2001.

O Comitê para a Segurança dos Jornalistas Afegãos (AJSC, em inglês) comunicou que há nove jornalistas entre os mortos. A polícia confirmou a morte de quatro policiais que estavam isolando a área quando ocorreu a segunda explosão.

O EI reivindicou os atentados em mensagem na rede social Telegram ao apontar que um primeiro terrorista detonou seu colete explosivo perto do prédio da inteligência afegã e um segundo fez o mesmo na rua para surpreender as pessoas que tinham fugido do primeiro ataque.

Forças de segurança na cena da segunda explosão, que matou ao menos 21 pessoas no centro de Cabul

O EI comete frequentes atentados no Afeganistão. O último deles, na semana passada, resultou em 69 mortos e 120 feridos num centro de registro de eleitores no oeste de Cabul, num bairro habitado majoritariamente pela minoria xiita hazara.

Ainda não está claro qual foi o alvo do atentado em Shashdarak, onde fica um complexo de escritórios da principal agência de inteligência afegã, o Diretório Nacional de Segurança (NDS, em inglês), além da sede da Otan e de várias ONGs internacionais.

Atentado em Kandahar mata 11 crianças

Também nesta segunda-feira, na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, outro ataque suicida contra um comboio das forças aliadas matou ao menos 11 crianças e feriu outras 17 pessoas, entre elas cinco soldados romenos da Otan.

Um suicida detonou um carro-bomba perto de um comboio de militares romenos da Otan, quando este passava perto de uma mesquita. A explosão derrubou um muro que cercava o pátio do recinto religioso, afirmou a polícia provincial.

As crianças estavam no pátio da mesquita e morreram ao serem atingidas pelos estilhaços e esmagadas pelos escombros do muro. O atentado ocorreu no distrito de Daman, por volta das 10h30h (horário local, 3h em Brasília), segundo a polícia.

PV/efe/lusa/rtr/ap/dpa

