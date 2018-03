Zabójstwo studentki we Fryburgu: Dożywocie dla Husseina K. | Społeczeństwo | DW | 22.03.2018

Hussein K. zaraz po zatrzymaniu przyznał się, że to on jesienią 2016 r. napadł na 19-letnią studentkę medycyny, zgwałcił ją, a następnie porzucił w rzece. Mieszkańcy Fryburga (Freiburg im Breisgau) byli w szoku. Szok był tym większy, gdyż to miasto, uchodzące za otwarte na świat, w szczególny sposób angażuje się na rzecz uchodźców i ich integracji. Nie trzeba było długo czekać na pełną nienawiści debatę o aktach przemocy młodych uchodźców i trudnościach z ich integracją.

Przeczytaj też:Niemcy: wzrost przestępczości wśród imigrantów z Afryki Płn. "Brak obecności kobiet"

Werdykt: Dożywocie z izolowaniem sprawcy

Nie dziw, że orzeczenie Sądu Krajowego we Fryburgu ma szczególne znaczenie dla całej Republiki Federalnej. W czwartek wiadomo było, że sędziowie surowo osądzą Husseina K. za zabójstwo i szczególnie brutalny gwałt skazując go na dożywocie i izolowanie ze względów bezpieczeństwa publicznego.

Wypuszczenie skazanego na wolność po piętnastu latach więzienia zostało przez sędziów wykluczone ze względu na wagę winy. W ten sposób sąd nałożył na Husseina K. maksymalną karę. W reakcji na ogłoszony werdykt publiczność głośno biła brawo na sali sądowej.

Wobec mężczyzny zastosowano prawo karne dla dorosłych. Sąd uznał bowiem za właściwe kierowanie się opinią biegłych, którzy ocenili wiek sprawcy ubiegającego się w Niemczech o azyl na co najmniej 22 lata. Wiek oskarżonego był zatem główną kwestią w tym procesie. Jego pochodzenie, w opinii ekspertów, wskazywało na Afganistan. Ale ostatecznie nie zostało dokładnie wyjaśnione.

Katalizatorem pełnej gniewu debaty o Husseinie K. było to, że mężczyzna oszukał urzędników, zarówno jeśli chodzi o wiek jak i pochodzenie. Mężczyzna pojawił się w Niemczech bez papierów. Prawdopodobnie chciał ukryć swoje przestępstwo, którego dopuścił się wcześniej w Grecji. Później jednak przyznał się, że skłamał.

Zabójstwo 19-letniej studentki poruszyło cały Fryburg

Zbrodnia w Grecji, areszt i ucieczka do Niemiec

Wszystko zaczęło się w styczniu 2013 r. Wtedy Hussein K. przybył do Europy. Szczegóły jego przypadku pokazują wiele otchłani, ale jednocześnie deficyty unijnego systemu azylowego. W Grecji Hussain K. udawał młodego Afgańczyka, mieszkając przez pewien czas nielegalnie na wyspie Korfu. Już tam dopuścił się brutalnego aktu przemocy na studentce, którą następnie zrzucił z urwiska. Kobieta doznała poważnych obrażeń, ale przeżyła..

W lutym 2014 r. Hussain K. został skazany przez grecki sąd na 10 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa. Ze względu na przeludnienie greckich więzień kilka miesięcy później mężczyzna został wypuszczony na wolność.

W listopadzie 2015 r. mężczyzna wyruszył do Fryburga. Tam złożył wniosek o azyl, podając się za nieletniego uchodźcę, przebywającego bez opieki dorosłych. Mężczyzna nie miał przy sobie żadnych dokumentów, dlatego władze niemieckie nie podejrzewały, że jest przestępcą z wyrokiem. Hussein K. zamieszkał w rodzinie zastępczej i był jako nieletni pod opieką Jugendamtu (Biura ds. Dzieci i Młodzieży).

W październiku 2016 roku znaleziono we Fryburgu ciało 19-letniej studentki, którą później zidentyfikowano jako Marię Ladenburger. Została w nocy napadnięta, uduszona, zgwałcona, a następnie porzucona przez sprawcę w rzece Dreisam.

Dwa miesiące później Hussein K. został aresztowany jako podejrzany o dokonanie zbrodni. Twierdził, że ma 17 lat, co oznaczało, że podlega sądom dla nieletnich i otrzyma łagodniejszą karę. W kilku ekspertyzach wyrażano wątpliwości, co do jego wieku i ostatecznie oceniono jego wiek na co najmniej 22 lata.

Pisaliśmy także: Niemiecka prasa o zbrodni we Fryburgu: Zawiodła europejska wymiana informacji

Rodzice zamordowanej studentki zakładają fundację

Reakcja rodziców zamordowanej studentki może przyczynić się do przerwania błędnego koła polaryzacji, nienawiści i przemocy. W przeddzień ogłoszenia werdyktu sądu rodzice Marii Ladenburger ogłosili zamiar założenia fundacji imienia swojej córki. Jej celem będzie przede wszystkim wspieranie niepełnosprawnych i chorych studentów. Fundacja zostanie wyposażona w kapitał w wysokości 100 tys. euro, który częściowo pochodzi od stowarzyszenia absolwentów uczelni we Fryburgu

Ponadto studentom zagranicznym fundacja ma ułatwić integrację na uniwersytecie. Rodzice zamordowanej studentki Friederike i Clemens Ladenburger podkreślają, że ma to być widoczny „znak człowieczeństwa".

Barbara Cöllen /DW