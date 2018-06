Seehofer: Zwolnienie mnie przez Merkel byłoby „światową prapremierą“

Minister spraw wewnętrznych i szef CSU Horst Seehofer broni swojego nie opublikowanego dotąd „planu generalnego migracja”. Jego treść znają tylko on i kanclerz Merkel – powiedział dziennikowi „Passauer Neue Presse” (22.06.2018) odpowiadając na pytanie, dlaczego zachowuje się tak, jakby był to tajny plan. „Kanclerz nie ma problemu z 62,5 z 63 punktów. Ta połówka punktu to jak Myszka Miki, z której robi się potwora. Nie pozwolę sobie wykasować mojego planu” – stwierdził Seehofer.

Wyraźne ostrzeżenie Merkel

Szef bawarskiej CSU zapowiedział przedtem, że jest gotowy na własną rękę realizować swoje zamiary i odsyłać migrantów już na granicy Niemiec. Jednocześnie ostrzegł kanclerz przed ewentualnym zwolnieniem go z funkcji ministra z powodu „możliwej własnej inicjatywy”. „Jeżeli by zwolniono z tego względu ministra, który dba o bezpieczeństwo swojego kraju i porządek, byłaby to światowa prapremiera. Gdzie my właściwie jesteśmy?” – pytał Seehofer na łamach „Passauer Neue Presse”, by zaraz odpowiedzieć: „Jestem przewodniczącym CSU, jednego z partnerów koalicyjnych i działam z pełnym poparciem mojej partii. Jeżeli Urząd Kanclerski miałby być niezadowolony z pracy ministra spraw wewnętrznych, powinno się zakończyć koalicję”.

„Walka o władzę, rywalizacja, zdobywanie terenu”

Odezwał się też trzeci, milczący dotąd partner koalicyjny – SPD. Jak stwierdziła w publicznej niemieckiej telewizji ARD szefowa socjaldemokratów Andrea Nahles, jest „oburzona, w jaki sposób gra się Niemcami, najwyraźniej w panice, że straci się w Bawarii większość bezwzględną”. Jest to aluzja do wyborów parlamentarnych w Bawarii w październiku br.

Szefowa SPD Andrea Nahles: „Cała Europa stała się zakładnikiem”

W gruncie rzeczy nie chodzi o politykę migracyjną, tylko o „walkę o władzę, rywalizację i wewnątrzpartyjne zdobywanie terenu”. Cała Europa stała się zakładnikiem tych gierek” – stwierdziła szefowa SPD. Jednocześnie w pośredni sposób stanęła po stronie Merkel. Starania kanclerz o europejską solidarność w polityce migracyjnej trzeba „traktować poważnie”.

Znajdzie się kompromis czy nie?

Konflikt wokół polityki azylowej zajmuje Niemcy od tygodni. Szef CSU Seehofer chce odsyłać już na niemieckiej granicy osoby, które złożyły wniosek o azyl w innym kraju unijnym. Merkel nie zgadza się na takie solowe inicjatywy. Zgodnie z przyjętym kilka dni temu kompromisem wynegocjowanym przez CDU i CSU, kanclerz ma czas do końca miesiąca, by znaleźć rozwiązania wspólnie z europejskimi partnerami. O ile się to nie powiedzie, spór może wybuchnąć od nowa.

Angela Merkel ostrzegła Seehofera, by w razie fiaska jej starań nie podejmował samodzielnej decyzji o odsyłaniu azylantów na granicy. Wskazała przy tym na jej uprawnienia jako kanclerza.

Więcej etatów dla BAMF

Przynajmniej w jednym punkcie rysuje się pewne odprężenie: Seehofer ma dostać pieniądze na dalsze 1650 etatów w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców (BAMF). Według informacji gazet grupy medialnej Funke minister finansów Olaf Scholz (SPD) zatwierdził odpowiednie środki w budżecie na rok 2018. Gazety odnoszą się do poinformowanych kręgów ministerstwa finansów. Ponadto minister spraw wewnętrznych ma mieć niezbędne finansowe pole manewru, by zaoferować stałą pracę 4,5 tys. pracowników BAMF zatrudnionych teraz na czas określony. Ma też zostać zmodernizowana technika informatyczna urzędu.

Nowy szef BAMF Hans-Eckhard Sommer

Po skandalu z nieprawidłowościami w przyznawaniu azylu w filli BAMF w Bremie, Seehofer zapowiedział radykalną reformę BAMF. Szef resortu spraw wewnętrznych wymienił całe kierownictwo federalnego urzędu i to ze skutkiem natychmiastowym, bo od czwartku. Na czele BAMF stanął prawnik, były kierownik wydziału ds. polityki azylowej w bawarskim MSW Hans-Eckhard Sommer. Komentatorzy przypuszczają, że ma on pokierować tym urzędem w duchu polityki CSU. Ze względu na dotychczasowe stanowisko Sommera w kwestiach dotyczących migracji, znawca tematu, bo opiniotwórczy dziennik „Sueddeutsche Zeitung" z Monachium nazwał Sommera dosłownie „twardym psem”, w sensie: „solidny, nieugięty, z własnym zdaniem”.

