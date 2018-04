Emigracja zarobkowa Polaków. Kierunek Niemcy

Niemcy pozostają najbardziej preferowanym przez Polaków kierunkiem migracji zarobkowej – wynika z raportu „Migracje zarobkowe Polaków” opracowanego przez Work Service. Raport prezentuje dane z końca 2017 r. Wyjazd do Niemiec deklaruje w nim niemal co trzeci potencjalny emigrant. 19 proc. preferuje Wielką Brytanię, a 11 proc. Norwegię. Jeszcze sześć miesięcy wcześniej największym powodzeniem cieszyła się Wielka Brytania, a część osób deklarujących wyjazd sugerowała, że chce zdążyć, zanim Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską.

Młodzi w czołówce

O wyjeździe na saksy myśli prawie 14 proc. potencjalnych uczestników rynku pracy w Polsce. Większość z nich (58 proc.) to młodzi ludzie między 18. a 34. rokiem życia. „To niepokojące, bo właśnie te osoby powinny zasilać rynek pracy i stanowić o jego sile. Dodatkowo martwi fakt, że odbywa się to w warunkach niżu demograficznego” – piszą autorzy analizy. Nadzieją jest jedynie krótkookresowy czas deklarowanych wyjazdów. 34 proc. badanych mówi o emigracji maksymalnie na 6 miesięcy, co może oznaczać chęć zarobienia większych pieniędzy w stosunkowo krótkim czasie.

Emigracja zarobkowa jest najbardziej nęcąca dla osób na podstawowych stanowiskach

To właśnie kilka razy wyższe zarobki na Zachodzie są głównym powodem wyjazdów. – Szczególnie dla osób ze średnim lub zawodowym wykształceniem – mówi Andrzej Kubisiak, rzecznik prasowy Work Service. Płaca minimalna w Niemczech wynosi 8,84 euro za godzinę, w Polsce trzykrotnie mniej.

Ważny zarobek

Jednak im wyższe stanowisko, tym mniejszy rozdźwięk w wynagrodzeniach. Emigracja zarobkowa jest zatem najbardziej nęcąca dla osób na podstawowych stanowiskach, które mogą dużo więcej zarobić za granicą. – Wykonując czynności pomocnicze, można zarobić w Niemczech ok. 1200-1300 euro netto – mówi Andrea Mika z agencji pracy Euro Labora w Raciborzu.

Stąd wyjazdem zainteresowani są najczęściej pracownicy niewykwalifikowani lub z technicznym wykształceniem. Wyjątkami za to są osoby o wysokich kwalifikacjach, który chciałyby zrobić karierę zawodową.

Niemiecki komunikatywnie

Z obserwacji Work Service wynika, że największe zapotrzebowanie istnieje w sektorze produkcyjnym, logistycznym, budowlanym i opieki. – Polacy pytają najczęściej o regiony graniczące z Polską lub duże aglomeracje, bo przy wyborze miejsca zatrudnienia ważną rolę pełni także transport do Polski – mówi Andrzej Kubisiak. Dodaje, że chłonność i potrzeby rynku niemieckiego są niemal nieograniczone, ale barierą jest najczęściej znajomość języka niemieckiego. Pracodawcy oczekują jej bowiem na poziomie komunikatywnym.

Podkreśla to także Andrea Mika z agencji Euro Labora, ale – jak stwierdza – zatrudnienie przy produkcji czy magazynowaniu mogą znaleźć i osoby nie mówiące po niemiecku, kiedy na miejscu są Polacy lub osoby znające język polski.

Prawie co druga niemiecka firma nie może znaleźć kandydatów na wakujące stanowiska - wynika z raportu DIHK

1,6 miliona wakatów

W Niemczech na obsadzenie czeka aż 1,6 mln miejsc pracy – podała ostatnio Niemiecka Federacja Izb Handlu i Przemysłu (DIHK), analizując opinie 24 tys. firm. Prawie co druga niemiecka firma nie może od dłuższego czasu znaleźć odpowiednich kandydatów na wakujące stanowiska, a sześciu na 10 szefów firm jest przekonanych, że brak wykwalifikowanych pracowników zagraża działalności ich firm. – Brak wykwalifikowanego personelu staje się wyzwaniem dla całej gospodarki – powiedział Achim Dercks, wicedyrektor DIHK.

Wykwalifikowani fachowcy nie palą się jednak do pracy za granicą. Polskim biurom pośrednictwa najtrudniej spełnić oczekiwania niemieckich pracodawców szukających inżynierów, pielęgniarek, ale też spawaczy i mechaników samochodowych – wylicza Mika. Brakuje chętnych do wyjazdu, chociaż fachowcy mogą zarobić miesięcznie ok. 2000-2500 euro netto – stwierdza pracownica Euro Labora.

Nowy trend: Czechy

W migracjach zarobkowych Polaków pojawił się nowy trend – Czechy. – Od półtora roku czeski rynek próbuje przyciągnąć polskich fachowców – mówi Andrzej Kubisiak. – Choć Czesi oferują niższe płace niż rynek niemiecki czy brytyjski, Polaków kusi bliskość geograficzna i kwestia bezpieczeństwa – dodaje. W raporcie Work Service niemal co drugi respondent stwierdził, że nie myśli o wyjeździe za granicę, bo obawia się zamachów terrorystycznych.

Porady po polsku

Póki co licznym pracownikom z Polski pomaga w Niemczech sieć poradni „Uczciwa mobilność” („Faire Mobilität”). W większości z nich można uzyskać porady w języku polskim. – Liczba tych placówek rośnie, ale i zapotrzebowanie jest ogromne – mówi Sylwia Timm z poradni w Berlinie. Według Timm Polacy są największą grupą, która zgłasza się po poradę. Najczęściej dotyczy ona wynagrodzenia i wyzysku, ale też naruszania prawa pracy w przypadku np. wypowiedzenia umowy.

Katarzyna Domagała