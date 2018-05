Tips Memilih Jenis Makanan Yang Lebih Sehat Bagi Tubuh Anda

Orang yang tidak enak badan, biasanya menyalahkan makanan, kata Martijn Katan. "Kita semua makan setidaknya tiga kali sehari. Siapa pun yang merasa tidak enak badan selalu berkata, "Ini pasti karena sesuatu yang tadi saya makan." Selain itu, ada ratusan teori tentang jenis diet apa yang terbaik dan bagaimana melindungi tubuh dari penyakit dan alergi.

Ahli gizi Martijn Katan melihat lebih dekat cerita-cerita horor yang beredar dan kehebohan tentang makanan, dari makanan super, diet terbaik, hingga bahaya terbesar yang ada di rak supermarket.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Mengatasi kekurangan pangan dengan hidroponik Tantangan menyediakan makanan bagi planet yang tahun 2050 penduduknya akan bertambah 3 milyar orang, artinya tekanan besar untuk mencari jalan cara memberi makan planet. Jadi pertanian harus lebih produktif dan areal lebih luas harus ditemukan, terlebih di daerah beriklim kering. Salah satu solusi: hidroponik.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Menanam di air Menanam di lahan sempit tapi hasilnya banyak. Itu bisa dipenuhi hidroponik. Walaupun kedengarannya seperti ide dari masa depan. Sebenarnya bangsa Aztec di Meksiko sudah membuat pertanian mengambang di sekitar kota Tenochtitlan. Hidroponick artinya membesarkan tanaman tanpa tanah, dan hanya menggunakan campuran kaya nutrisi, mineral dan air.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Memberikan dorongan tumbuh Dengan hidroponik, tanaman tidak ditanam di tanah, melainkan ditempatkan pada penopang. Nutrisi diberikan ke akar-akar yang menggantung, dengan menggunakan sejumlah metode, termasuk menyemprot. Ditambah cahaya artifisial, pemanas dan peralatan lain, campuran nutrisi membantu tanaman tumbuh lebih cepat, memberi hasil yang lebih banyak, sepanjang tahun.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Hirodroponic efisien Hidroponik bisa mengolah kembali air. Artinya, air yang digunakan hanya 10% dari air yang digunakan pertanian konvensional. Itu membuatnya jadi opsi ideal untuk kawasan yang kering. Karena sistemnya tertutup, nutrisi tidak menyebar ke tempat lain, melainkan diserap tanaman. Oleh sebab itu pupuk yang dibutuhkan hanya seperempat dari pertanian konvensional.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Menanam vertikal Jika menanam secara datar bukan opsi karena lahan sempit, menanam ke atas juga bisa. Baki pembiakan hidroponik bisa ditumpuk satu di atas lainnya. Oleh sebab itu lebih efisien dari segi lahan, daripada ditanam di tanah. Dengan demikian, pertanian hidroponik bisa diadakan di pencakar langit.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Sisi negatif hidroponik Pertanian hidropohik bisa rumit, butuh tenaga intensif dan mahal. Tanaman butuh nutrisi esensial dalam jumlah besar, dan pertanian perlu peralatan dalam jumlah besar. Panas dan cahaya diberikan secara bebas dari matahari pada pertanian konvensional. Untuk hidroponik bentuknya artifisial dan mahal. Jika aliran energi terputus, tanaman mungkin rusak sepenuhnya jika terlalu lama tanpa air dan cahaya.

Memberi Makan Dunia Masa Depan. Apakah Hidroponik Jawabannya? Hidroponik sedang naik daun Hidroponik secara teoretis bisa digunakan untuk semua tanaman, walaupun dari segi teknik paling baik untuk tanaman mentimun, selada hijau, tomat, lada dan berbagai rempah-rempah. Sejauh ini hidroponik belum banyak digunakan. Tapi tren mulai berubah. Pertanian hidroponik global diperkirakan bernilai $21.2 milyar 2016. Diperkirakan akan bertambah 7% setiap tahunnya. Penulis: Melanie Hall (ml/ap)



Mitos 1: Makanan organik lebih sehat daripada makanan yang diproduksi secara konvensional

Pertanian organik sangat baik, misalnya, untuk kesehatan tanah. Namun sayangnya, produk organik tidak lebih sehat daripada makanan yang diproduksi oleh pertanian konvensional. Jumlah pestisida dalam makanan umumnya sangat kecil sehingga tidak menjadi masalah. Sayuran organik mengandung lebih sedikit nitrat daripada sayuran non-organik, tetapi belum jelas apakah ini merupakan suatu keuntungan.

Dulu orang-orang berpikir bahwa nitrat dalam tubuh akan bereaksi terhadap nitrit dan nitrosamin dan oleh karenanya menjadi karsinogenik. Kini kita tahu bahwa hal ini tidak benar. Nitrat mungkin menurunkan tekanan darah, tapi itu bukan merupakan hal yang buruk.

Namun demikian, ada cukup alasan bagi kita untuk mendukung pertanian organik. Sebagai contoh, petani organik menggunakan lebih sedikit antibiotik dalam peternakan dibandingkan petani konvensional. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan perkembangan bakteri resisten, yang bisa berbahaya bagi kita semua.

Mitos 2: Sayuran mentah adalah yang paling sehat karena kalau dimasak nutrisinya hilang

Sayuran tidak mengandung banyak nutrisi tinggi. Namun, sayuran mengandung banyak vitamin C dan asam folat. Kandungan vitamin C berkurang selama memasak, tetapi itu tidak masalah: Kekurangan vitamin C tidak lagi menjadi masalah di masyarakat kita.

Memasak sayuran, di sisi lain, memiliki kelebihan. Jika dimasak, sayuran menjadi lebih padat, jadi Anda bisa makan lebih banyak. Dan selama memasak, kuman apapun bisa mati, misalnya bakteri E.coli O157, yang saat ini menyebabkan masalah pada sayuran mentah dan salad di AS.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Makan Lemak Sebabkan Kegemukan? Lemak yang Anda makan berbeda dari lemak yang disimpan tubuh. Yang menambah berat tubuh adalah makan terlalu banyak, kata dokter Robert Lustig dari University of California, San Francisco School of Medicine. Seperti karbohidrat dan protein, lemak adalah salah satu tipe nutrien, yang juga dibutuhkan tubuh.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Ada Lemak Baik dan Jahat Anda pernah dengar tentang lemak jenuh yang jahat, dan tak jenuh yang baik? Sebenarnya tak semudah itu. Ada tujuh kategori lemak. Yang paling baik adalah lemak omega 3 (seperti pada ikan salmon) manfaatnya mengurangi risiko sakit jantung dan alzheimer, juga mendorong fungsi otak. Lemak trans bisa disebut jenis yang paling tidak baik, karena menyebabkan penggumpalan darah dan penyempitan arteri.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Lemak Trans Berbahaya Menurut Dr. Robert Lustig, lemak ini berbahaya karena tidak bisa dicerna bakteri di dalam tubuh. Akibatnya lemak ini menempel di dinding arteri juga di hati, dan akhirnya menyebabkan penyempitan serta gangguan fungsi. Dalam industri pangan lemak ini banyak digunakan sebagai pengawet produk. Dr. Lustig menyebutnya racun yang bisa dimakan.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Makin Sedikit Lemak Tak Jenuh, Makin Sehat? Itu salah kaprah, kata Dr. Robert Lustig. Lemak tak jenuh lebih sehat. Juga tidak menyebabkan gangguan jantung atau mencegahnya. Tapi jika Anda tidak memakan bacon saat sarapan melainkan memakan cereal manis, karena ingin menghindari lemak, maka Anda sebenarnya mengganti satu faktor bahaya dengan faktor bahaya lain.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Minyak Zaitun Adalah Minyak Paling Sehat Minyak zaitun sangat sehat. Tapi paling sehat jika tidak Anda panaskan. Demikian Dr. Robert Lustig. Dalam suhu tinggi, lemak tak jenuh pada minyak zaitun bisa berubah jadi lemak jenuh atau lemak trans. Untuk menggoreng dan dipanaskan lebih baik gunakan minyak dari kacang, alpukat atau minyak wijen.

Lemak Tidak Seburuk Sangkaan Anda Mentega Dukung Diet Sehat Sebaliknya, menurut studi yang dipublikasikan dalam "American Journal of Clinical Nutrition", mentega dalam jumlah moderat bisa membantu menyokong diet yang sehat. Namun demikian, jangan memakan mentega secara berlebihan, walaupun dinikmati bersama sayuran. Demikian ungkap Michelle Babb, penulis buku "Anti-Inflammatory Eating Made Easy". Penulis: ml/as (realsimple, cosmopolitan)



Mitos 3: Susu sapi tidak sehat dan memicu alergi

Lemak susu sapi memang tidak terlalu sehat karena meningkatkan kolesterol dalam darah dan risiko penyakit kardiovaskular. Lebih baik mengonsumsi susu dan produk susu yang rendah lemak. Susu dan produk susu sebenarnya mengandung banyak manfaat: Vitamin B12, yodium, kalium, seng, dan beberapa vitamin B. Susu juga merupakan sumber protein yang baik untuk kaum vegetarian.

Satu hingga dua persen anak-anak alergi terhadap protein susu, tetapi ini biasanya hilang dengan sendirinya saat mereka tumbuh besar. Dan laktosa kadang-kadang tidak bisa dikonsumsi oleh orang-orang dari Afrika, Asia dan Eropa selatan, tetapi ini biasanya hanya ketahuan jika mereka minum susu dalam jumlah besar.

Namun, susu memiliki satu kelemahan. Ada kemungkinan susu membantu perkembangan kanker prostat pada pria. Meskipun demikian, ada bukti yang lebih kuat bahwa susu menghambat kanker usus.

Mitos 4: Jika Anda ingin menurunkan berat badan, Anda tidak boleh mengkonsumsi karbohidrat. Karbohidrat meningkatkan kadar gula darah dan menyebabkan pelepasan insulin, yang menghambat pembakaran lemak.

Setiap diet dapat berfungsi dengan baik apapun bentuknya. Baik itu diet dengan mengkonsumsi lebih sedikit karbohidrat, lebih sedikit lemak atau lebih sedikit makanan yang namanya dimulai dengan huruf A sampai L. Dengan melakukan diet, Anda makan lebih sedikit karena Anda tidak bisa langsung makan apa yang Anda inginkan. Oleh karena itu, diet menurunkan asupan kalori normal kita.

Selama tiga miliar tahun kehidupan, manusia telah menjadi spesialis untuk tidak kehilangan kalori tubuh. Apa pun yang masuk ke mulut dapat digunakan dan dibakar oleh otot atau disimpan.

Tidak ada yang dibuang, baik itu karbohidrat, protein atau lemak. Ini seperti rekening tabungan: Tidak ada bedanya di bank mana saya menyetor uang, bedanya hanya pada berapa banyak jumlahnya. Semuanya berakhir di rekening tabungan atau di perut.

Roti Putih Lebih Jahat? Tinggi karbohidrat dan gula darah Roti gandum biasanya tidak terbuat "seluruhnya" dari biji-bijian. Produk ini bisa dicerna perut dengan cepat. Pati dalam roti bisa diuraikan dengan cepat di saluran pencernaan dan memasuki aliran darah sebagai glukosa. Hal ini menyebabkan lonjakan cepat gula darah dan insulin. Gula darah naik dengan cepat, namun cenderung turun dengan cepat pula. Ketika gula darah turun, kita menjadi lapar.

Roti Putih Lebih Jahat? Gandum mengandung sejumlah besar gluten Ketika kita makan roti yang mengandung gluten, sistem kekebalan tubuh dalam saluran pencernaan mendapat serangan protein gluten. Gluten menyebabkan respon imun pada saluran pencernaan, yang menyebabkan orang terkena masalah nyeri pada pencernaan dan kembung. Sensitivitas pada gluten juga terkait dengan beberapa kasus skizofrenia dan gangguan otak.

Roti Putih Lebih Jahat? Roti putih rendah nutrisi penting Selama proses produksinya, tepung yang digunakan untuk membuat roti tawar kehilangan vitamin B6, vitamin E. Mengonsumsi roti putih mengurangi penyerapan nutrisi lain seperti zat besi, zink dan kalsium. Asam amino dan protein yang terkandung tidak terlalu banyak, dan menyebabkan kurangnya vitamin D.

Roti Putih Lebih Jahat? Mengandung zat berbahaya Sebagian roti putih yang dijual mengandung gula jagung fruktosa tinggi. Biji-bijian dalam roti putih juga mengandung asam fitat anti gizi, yang mencegah terserapnya kalsium, zat besi dan zink.

Roti Putih Lebih Jahat? Meningkatkan kolesterol jahat Roti yang dibuat dari gandum utuh sedikit lebih baik dari pada yang dihaluskan, seperti pada roti putih. Makan gandum utuh, meningkatkan kolesterol 8 persen dan 60 persen LDL kecil padat, yang merupakan kolesterol berkaitan dengan penyakit jantung. Penulis: Ayu Puwaningih



Mitos 5: Gandum harus dihindari karena tidak sehat.

Ada orang yang tidak tahan dengan gluten dan menjadi sangat sakit karenanya. Penyakit karena gluten disebut penyakit celiac. Dalam setiap 1.000 orang, penyakit serius ini mempengaruhi sekitar satu hingga lima individu. Meskipun begitu, kebanyakan orang tidak punya masalah dalam mencerna gandum.

Namun, gagasan bahwa gandum bertanggung jawab untuk banyak masalah kesehatan kita telah tersebar luas. Tentu saja, kita semua memiliki masalah kesehatan. Kita pernah mengalami sakit, lelah, lemas atau depresi. Jutaan wanita menderita sindrom iritasi usus besar, suatu kondisi yang sangat rentan terhadap efek plasebo.

Hal ini menyebabkan orang yang sakit perut berpikir bahwa gandum lah penyebabnya. Padahal hampir tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam gandum yang membuat banyak orang sakit.

Mitos 6: Vitamin C mencegah masuk angin. Lebih baik minum vitamin C terlalu banyak daripada terlalu sedikit.

Teori ini telah diuji secara ekstensif. Hasilnya menunjukkan bahwa vitamin C tidak melindungi tubuh dari pilek. Jika Anda minum sejumlah besar vitamin C setiap hari sebelum Anda terkena pilek, pilek berikutnya tidak bertahan 5 hari, tetapi 4,5 hari. Dan untuk hal itu Anda harus minum 1.000 mg vitamin C setiap hari. Tentu itu tidak sehat. Dua penelitian besar telah menunjukkan bahwa terlalu banyak konsumsi vitamin C dapat menyebabkan masalah batu ginjal karena vitamin C sebagian diubah menjadi oksalat, komponen batu ginjal.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Tetaplah Bugar dan Aktif Olahraga penting untuk menjaga tekanan darah pada level normal dan mencegah penyakit Diabetes melitus. Penyakit tersebut adalah penyebab terbesar gagal ginjal kronis. Menurut statistik, 30 persen pasien cuci darah menderita Diabetes.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Perhatikan Kadar Gula Darah Upayakan agar gula darah anda berada dalam level yang stabil. Karena diabetes merusak pembuluh. Ginjal terdiri atas ribuan pembuluh yang memastikan zat beracun dikeluarkan dari tubuh. Fungsi ginjal berkurang drastis ketika pembuluh di dalamnya mulai mengalami kerusakan.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Ukur Tekanan Darah Anda secara Rutin! Tekanan darah tinggi adalah penyebab terbesar kedua kegagalan ginjal. Jika pembuluh darah mendapat tekanan tinggi dalam waktu lama, ia akan mengalami kerusakan. Untuk mempertahankan kesehatan ginjal, tekanan darah yang optimal berkisar di bawah 140/90 mm Hg. Jadi upayakan agar tekanan darah anda selalu stabil, kalau perlu dengan obat-obatan sekalipun.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Makanan Sehat Makanan yang sehat dengan buah-buahan, sayur dan serat pangan mencegah kegemukan dan dengan begitu kerusakan ginjal. Penyakit kegemukan biasanya dibarengi dengan tekanan darah tinggi dan Diabetes. Salah satu yang paling penting adalah mengurangi konsumsi garam demi menghindari tekanan darah tinggi.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Cukup Minum Cairan berupa air mineral dibutuhkan agar ginjal bisa menyaring zat beracun dari tubuh manusia. Jumlah ideal adalah 1,5 hingga 2 liter per hari. Jika terlalu banyak, konsumsi air malah bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Jumlah tersebut dianjurkan untuk manusia dengan ginjal yang sehat. Pasien cuci darah sebaliknya harus mengurangi konsumsi air mineral.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Berhenti Merokok Rokok adalah pembunuh pembuluh nomer wahid. Karena pembuluh di dalam ginjal bertanggungjawab menyaring zat beracun, rokok tidak cuma merusak pembuluh tetapi juga membunuh ginjal anda.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Hindari Pain Killer! Ginjal manusia bereaksi sensitif terhadap "konsumsi berlebihan" obat-obatan penahan rasa sakit. Pada ginjal yang pernah bermasalah, konsumsi pain killer dalam jangka waktu panjang bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Jika anda pernah mengalami sakit ginjal, upayakan mengkonsumsi obat penahan sakit yang ramah pada ginjal.

8 Langkah Selamatkan Ginjal Anda Periksakan Ginjal Anda Secara Rutin Terutama jika anda memiliki risiko terkena gagal ginjal. Seperti misalnya berusia di atas 60 tahun, menderita Diabetes, tekanan darah tinggi atau kegemukan. Atau jika salah seorang anggota keluarga terdekat pernah menderita kerusakan ginjal. Melalui tes urin dan darah, dokter dapat mendeteksi pelemahan fungsi ginjal secara dini.



Mitos No. 7: Gula menyebabkan ADHD pada anak-anak

ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah gangguan yang menyebabkan anak-anak menjadi hiperaktif. Gula dipercaya menjadi penyebab ADHD pada anak-anak. Teori ini dikembangkan di AS 50 tahun yang lalu, tetapi terbukti tidak benar. Kemudian ada teori bahwa bukan gula melainkan pewarna buatan yang memicu ADHD. Tidak ada bukti kuat untuk mendukung teori ini. Bisa jadi sejumlah kecil anak-anak memang hiperaktif, tetapi mereka hanyalah anak-anak: Mereka sangat aktif, dan di masyarakat kita semakin sedikit tersedia ruang untuk menyalurkan keaktifan anak. Jika anak-anak tinggal di daerah pertanian, mereka dapat menjadi hiperaktif sejauh yang mereka inginkan, dan itu tidak membahayakan.

Jadi apa yang harus kita waspadai?

Bahaya sesungguhnya adalah rokok, alkohol dan obesitas. Jika kita berbicara tentang pola makan di negara industri seperti Jerman, maka masalah terbesarnya adalah orang makan terlalu banyak. Dan obesitas menyebabkan banyak penyakit, termasuk kanker.

Martijn Katan adalah Profesor Emeritus Ilmu Gizi di Vrije Universiteit, Amsterdam, Belanda. Dia menulis kolom untuk harian Belanda NRC Handelsblad dan menulis buku, "Mengapa roti tidak berbahaya untuk kita dan microwave tidak menghancurkan vitamin."

Brigitte Osterath (na/vlz)