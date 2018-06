Presiden Trump Keluarkan Dekret Untuk Akhiri Pemisahan Anak dari Orangtuanya

Buka Puasa Sambil Menentang Deportasi di AS

Melawan dinding pemisah

Para perempuan melakukan aksi protes di depan Biro Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) di Manhattan atas pembangunan tembok pembatas dan kebijakan deportasi imigran gelap AS. Otoritas Imigrasi dan Bea Cukai adalah otoritas penegakan yang paling penting dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Selain berdemonstrasi, umat Islam di New York mengadakan acara berbuka puasa bersama.