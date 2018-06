Ketika Melania Trump Menentang Politik Imigrasi Suaminya

Presiden Donald Trump minggu ini direncanakan bertemu dengan anggota dewan dari kubu Republik untuk membahas undang-undang imigrasi. Trump telah memberlakukan kebijakan keras di kawasan perbatasan. Sejak itu di perbatasan AS-Mexiko banyak imigran gelap ditahan untuk dipulangkan, tapi anak-anak mereka ditahan secara terpisah.

Kebijakan ini mengundang protes dari kalangan publik dan dunia internasional. Kepala hak asasi manusia PBB Zeid Ra'ad Al Hussein mendesak AS untuk menghentikan pemisahan orangtua dari anak-anaknya. Dalam pidato hari Senin (18/6) di hadapan pertemuan dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, dia mengatakan:

"Pemikiran bahwa sebuah negara berusaha menghalangi orangtua masuk dengan cara melanggar hak anak-anaknya adalah rendah budi," kata Zeid.

Sekitar 2.000 anak dipisahkan dari keluarga mereka antara pertengahan April dan akhir Mei setelah pemerintahan Trump mengumumkan kebijakan "nol toleransi" dalam kasus imigran ilegal dan melakukan penuntutan pidana.

Anak-anak para imigran gelap yang ditangkap dipisahkan dari orangtua mereka, tanpa kejelasan apa yang akan terjadi dengan mereka.

Tonton video 02:37 Live 02:37 menit Bagi artikel Seeking asylum at any cost Kirim Facebook google+ Whatsapp Tumblr linkedin stumble Digg reddit Newsvine Permalink http://p.dw.com/p/2x22T

Ibu Negara Melania berbicara

Gambar anak-anak yang tinggal di tempat penampungan dan dalam tenda-tenda darurat menyulut debat sengit tentang kebijakan imigrasi yang diperketat.

Ibu Negara Melania Trump belum membuat pernyataan publik secara langsung, namun pada hari Minggu (17/6) direktur komunikasinya, Stephanie Grisham, mengatakan kepada media: "Nyonya Trump benci melihat anak-anak terpisah dari keluarga mereka dan berharap kedua kubu (politik) akhirnya bisa bersatu untuk mencapai sukses reformasi imigrasi. "

Selanjutnya Stephanie Grisham mengatakan, Melania Trump "percaya negara ini perlu menjadi negara yang mengikuti semua hukum, tetapi juga negara yang mengatur dengan hati."

Trump hingga saat ini menuduh kubu Demokrat sengaja memblokir kebijakan imigrasinya, sehingga situasi kacau di perbatasan sekarang berlangsung. Namun kritik terhadap kebijakan anti imigrannya juga muncul dari kalangan partainya sendiri.

Penjagaan ketat di perbatasan AS-Meksiko sejak kebijakan baru Presiden Trump

Protes di New York dan Texas

Senator Susan Collins, seorang Republikan dari Maine, mengatakan bahwa pemerintah mengirim pesan kepada para imigran gelap: "Jika orang melintasi perbatasan dengan anak-anak, anak-anak itu akan direnggut dari mereka. Itu bisa membuat trauma. Anak-anak itu menjadi korban yang tidak bersalah, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai yang kami anut di negara ini," katanya.

Trump diperkirakan akan bertemu dengan anggota Dewan dari kubu Republik hari Selasa (19/6) untuk membahas undang-undang imigrasi, termasuk proposalnya untuk membangun tembok pemisah di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.

Pada peringatan Father's Day hari Minggu (17/6), tujuh anggota Kongres dari kubu Demokrat dari New York dan New Jersey bergabung dengan ratusan demonstran di luar fasilitas tahanan imigrasi di New Jersey untuk memprotes kebijakan pemisahanan anak-anak dari orangtuanya.

"Ini bukanlah cara kita sebagai suatu bangsa," kata anggota dewan Jerrold Nadler. Sementara dalam aksi protes serupa di Texas, anggota Dewan Beto O'Rourke memimpin pawai ke fasilitas penampungan anak-anak yang terdiri dari tenda-tenda. Dia menyebut fasilitas itu"tidak manusiawi" dan "ini bukan Amerika".

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Selamat datang di klub... Beginilah karikaturis Gado menggambarkan penerimaan Donald Trump di klub eksklusif - tanpa menyebutkan apa nama klub itu. Presiden AS mendapat mahkota dari dua koleganya yang memerintah dengan otoriter: pimpinan Uganda Yoweri Museveni dan mantan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe yang baru saja dipaksa mengundurkan diri.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Penemuan negara Nambia September lalu dalam pertemuan dengan para pimpinan neara-negara Afrika, Donald Trump memuji kemajuan sistem kesehatan di Nambia. Yang membuat orang bingung: tidak ada negara Afrika yang bernama Nambia. Karikatur ini dibuat oleh Zapiro.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Donald Trump versus Kim Jong Un Sejak berbulan-bulan, Presiden AS terlibat saling caci dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un soal sengketa program nuklir. Bagi karikaturis Abdulkareem Baba Aminu, kedua pemimpin itu tidak jauh berbeda.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika "Shitholes" countries Bulan Januari baru-baru ini, Donald Trump menyebut beberapa negara sebagai "shitholes" dalam sebuah pertemuan dengan anggota parlemen AS. Yang dimaksud Trump antara lain Haiti dan negara-negara Afrika. Satu tema lagi yang segera jadi inspirasi bagi karikaturis Zapiro.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Cara Trump mencaci maki Said Michael menggambarkan cara Trump menghina beberapa negara Afrika, dengan menyemburkan barang-barang sampah. "Apa dia punya masalah dengan wanrna kulit kita? Begitu pertanyaan Sang Karikaturis.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Mengungsi dari Amerika Abdulkareem Baba Aminu menggambarkan arus pengungsian baru. "Sehubungan dengan besarnya kebencian yang ditunjukkan oleh Donald Trump terhadap warga kulit hitam, maka kami meninggalkan negaranya. Biar saja dia berulah!" Begitu kalimat yang diucapkan seorang warga kulit hitam pada gambar di atas.

Presiden AS Donald Trump di Mata Karikaturis Afrika Donald Trump versus Oprah Winfrey Bintang TV kulit hitam yang sangat populer Oprah Winfrey saat acara penghargaan bergengsi Golden Globes menyampaikan pidato berapi-api. Para pengamat melihatnya sebagai salah satu kandidat kuat setelah Trump. Karikaturis Gado menggambarkan Trump sedang aktif di akun Twitter-nya dan bertanya nama apa yang bagus buat Oprah: Si Penipu, Si Oprah gemuk atau Si Mulut besar? (Teks: Aarni Kuoppamäk/hp/ts)



hp/yf (rtr, ap)