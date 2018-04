Pemimpin Dua Negara Korea Gelar Pertemuan Bersejarah

Korea Utara: Donald Trump dan Saga Nuklir Kim Jong-Un

4 July 2017: "Paket Hadiah" Korea Utara

Korea Utara menguji rudal ICBM pertama, Hwasong-14 pada Hari Kemerdekaan AS. Menurut laporan, Kim Jong Un katakan kepada ilmuwannya, "AS tidak akan senang" dengan keberhasilan ini. Kim sebut percobaan ini "paket hadiah" di Hari Kemerdekaan AS. Sebagai reaksi Trump menulis di Twitter, "Korea Utara baru meluncurkan rudal lagi. Apa pria ini tak punya kesibukan lain daripada menyia-nyiakan hidupnya?"