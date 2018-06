Ekologi di Cina Rusak dan Tercemar Akibat Daurulang Sampah Plastik Impor

Negara Sumber Sampah Plastik di Laut

1. Cina - 8,8 Juta Ton

Hasil studi University of Georgia menempatkan Cina sebagai negara konsumen plastik terbesar di dunia. Dari rata.rata 11, 5 juta ton sampah plastik per tahun, sebanyak 78% diantaranya mendarat di lautan lepas. Jika dihitung setiap penduduk di wilayah pesisir Cina membuang 33,6 kilogram plastik ke laut per tahunnya.

Penulis: rzn/hp