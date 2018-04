Vers une transition en Sierra Leone

La victoire de Julius Maada Bio a été annoncée ce jeudi par la Commission électorale nationale. Le Secrétaire Général des Nations unies a pris acte de l'élection de Julius Maada Bio et le félicite pour sa victoire. Mais le candidat perdant, Samura Kamara, qui a été devancé de plus de trois points, conteste ce résultat.

Plus de la majorité des voix

Julius Maada Bio, candidat du principal parti de l'opposition, a été déclaré vainqueur avec 51,81% des voix. Le candidat du parti au pouvoir, Samura Kamara, a pour sa part réunit 48,19% des suffrages.

Julius Mada Bio est un ancien général

A la télévision nationale, Kamara a remis en cause ce résultat : bourrage d'urnes,votes surnuméraires et listes électorales falsifiées - telles sont les accusations qu'il porte à l'encontre du camp du vainqueur.

Contestation et appel au calme

La loi électorale de Sierra Leone permet de contester les résultats jusqu'à sept jours après qu'ils ont été annoncés.

Samura Karmara compte ainsi déposer un recours. "Nous allons remettre en cause ces résultats et nous allons suivre les étapes judiciaires prévues à cet effet pour parvenir à annuler ces résultats, a déclaré le candidat malheureux. Entretemps, nous demandons à tous ceux qui nous soutiennent de rester calme et de maintenir la paix pendant que nous poursuivons les mesures judiciaires."

Selon l'Agence France Presse, seuls quelques heurts ont eu lieu dans les rues de Freetown entre les partisans des deux partis après l'annonce des résultats.

De grandes attentes

Ce sont surtout les supporteurs du parti de Maada Bio, la Parti du peuple de Sierra Leone, qui se sont fait entendre, célébrant leur victoire mais aussi criant leurs attentes envers le nouveau gouvernement. L'un d'entre eux déclare ainsi :

"Ce que nous demandons c'est un gouvernement qui se conduit bien et qui amène un vrai changement. Voilà pourquoi nous avons voté pour Maanda Bio. J'espère qu'il va tenir ses promesses et faire du bon travail car nous ici, en Sierra Leone, nous avons besoin d'un changement.

Durant sa campagne, Maada Bio s'est, entre autres, engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères.

Et à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants.