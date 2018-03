Trump quiere pena de muerte para traficantes de drogas en EE. UU. | El Mundo | DW | 20.03.2018

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes (19.03.2018) que pedirá la pena de muerte para los narcotraficantes "realmente malos" e intentará endurecer las sentencias por ese crimen, en un intento de combatir la epidemia de adicción a opiáceos que cada día deja 175 muertos por sobredosis en su país.

Trump, que a lo largo de su mandato ha elogiado a líderes como el presidente filipino, Rodrigo Duterte, por su mano dura contra las drogas, presentó un plan para atajar la crisis de opiáceos que llevará al Departamento de Justicia a solicitar la pena de muerte para los narcotraficantes cuando la ley actual lo permita.

"Estamos perdiendo el tiempo si no nos ponemos duros con los narcotraficantes, y esa dureza incluye la pena de muerte", dijo Trump en un discurso en Nuevo Hampshire, el tercer estado del país más golpeado por la adicción a los opiáceos después de Virginia Occidental y Ohio.

"Algunos de estos narcotraficantes matarán a miles de personas durante su vida (mediante las drogas que mueven), y si les pillan, les caerán 30 días o un año en la cárcel. O les multarán. Y (en cambio), si matas a una persona (asesinándola), te cae la pena de muerte o la cadena perpetua", denunció el presidente.

Otros países "no se andan con juegos"

En esa misma línea, Trump dijo que es "posible" que EE.UU. "no esté preparado" para imponer la pena de muerte a todos aquellos que trafiquen con drogas, como sí hacen otras naciones que "no se andan con juegos" y han conseguido "no tener un problema con las drogas" porque ejecutan a los narcotraficantes.

"Pero creo que a no ser que hagas eso, a no ser que tengas sentencias realmente poderosas, lideradas por la pena de muerte para los narcotraficantes realmente malos y los que más abusan, no vamos a llegar a nada", subrayó Trump.

"No descansaremos hasta el final. Esta lacra de adicción a las drogas en Estados Unidos se detendrá. Se detendrá", prometió.

