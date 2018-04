The Times: El agente nervioso que envenenó a Skripal proviene de laboratorio en Rusia

Cronología del envenenamiento del exespía ruso Skripal

Rusia contradice al Reino Unido

Rusia no respondió a la fecha límite para una explicación de su posible participación en el envenenamiento. El 14 de marzo, un vocero de la embajada de Rusia en Londres dijo que Moscú no respondería "hasta que reciba muestras de la sustancia química". May había dicho que se consideraría una "gama completa" de represalias si Moscú no daba una "respuesta creíble" antes de la fecha límite.