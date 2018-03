Terrorista se explotó en medio de celebración de Año Nuevo en Kabul | El Mundo | DW | 21.03.2018

Fotos que conmovieron al mundo

Atentado en el Estadio Olímpico de Múnich, 1972

El contraste no podía ser mayor. Durante los Juegos Olímpicos de Múnich, en 1972, una noticia conmueve al mundo: once deportistas israelíes son tomados como rehenes en la Aldea Olímpica. Once rehenes y un policía alemán son asesinados. Cinco de los terroristas palestinos son acribillados. Una foto que recorrió el mundo.