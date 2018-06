Tensión por el pulso entre Merkel y su ministro de Interior

Las tensiones entre la canciller Angela Merkel y su ministro de Interior, Horst Seehofer, en materia de política de refugiados amenazan con resquebrajar el Gobierno alemán apenas tres meses después de asumir el poder. La decisión de conceder la cartera de Interior al líder de la Unión Cristianosocial, la CSU, y unas de las voces más críticas con la gestión migratoria de Merkel no presagiaba nada bueno. El pulso que mantiene la mandataria alemana con su tradicional aliado bávaro mantiene el vilo al país a la espera de conocer el desenlace y ver si los peores augurios acaban cumpliéndose.

El problema estalló a principios de semana, después de que el ministro de Interior se viera obligado a posponer la presentación de su nuevo plan de asilo al no contar con la aprobación de Merkel. El principal punto de fricción: Seehofer quiere rechazar inmediatamente en la frontera alemana a los refugiados que ya estén registrados en otros países de la Unión Europea. Por su parte, Merkel pide esperar a la cumbre europea a finales de mes para lograr una solución consensuada con los demás países y evitar lastrar a los países periféricos.

Críticas del SPD

Desde ese momento, las tensiones fueron en aumento y llevaron Seehofer, líder del partido bávaro hermanado con la Unión Cristianodemócrata, la CDU de Merkel, a anunciar el jueves (14.06.2018) que el lunes (18.06.2018) someterá su plan al voto de su cúpula y si le dan el visto bueno, lo aplicará unilateralmente. Sin embargo, la ley alemana establece que, si bien cada ministro puede dirigir su cartera de manera independiente, debe tomar decisiones dentro del marco político establecido por la canciller, que es la responsable de fijar las directrices políticas para el país.

A pesar de la amenaza de Seehofer, Merkel insistió hoy a través de su portavoz, Steffen Seibert, en que la cuestión de los refugiados debe solucionarse a nivel europeo y no unilateralmente. "Alemania tiene una gran responsabilidad con la Unión Europea", declaró el portavoz. "No podemos hacer nada que debilite a la UE y no podemos permitir que un proceder puramente nacional establezca el tono de nuevo", indicó Seibert, al mismo tiempo que recordó las palabras de Merkel, en las que insistió en la necesidad de "no actuar unilateralmente, ni actuar sin coordinación, ni a expensas de terceros".

Respecto a si el presidente de la CSU sigue contando con el apoyo de Merkel, Seibert se limitó a contestar: "El señor Seehofer es el ministro de Interior y, como tal, está claro que cuenta también con la confianza de la canciller". El otro socio del Gobierno, el Partido Socialdemócrata, el SPD, rompió hoy su silencio para atacar a la CSU después de seguir los últimos días con estupefacción las disputas en el seno de la Unión conservadora.

