Spotify sale a Bolsa y aspira a convertirse en el próximo Netflix

¿Pura inspiración? Plagio en la música y el arte

Lana Del Rey vs. Radiohead vs. The Hollies

No puede negarse que la canción de Lana del Rey "Get Free" es parecida al mayor éxito de Radiohead, "Creep". Por eso, la banda quiere aparecer en los créditos como compositores del tema. Resulta irónico que algunas partes de "Creep" también fueron copiadas, esta vez del éxito de The Hollies "The Air That I Breathe", de 1974. En ese caso, ambos grupos musicales llegaron a un acuerdo extrajudicial.