Putin vota confiado en triunfo en las presidenciales rusas | Europa | DW | 18.03.2018

Temprano en la mañana de este domingo (18.03.2018), el presidente de Rusia, Vladimir Putin, cumplió con su deber cívico y concurrió a votar en el local electoral de la Academia Rusa de Ciencias en Moscú, en el marco de las elecciones presidenciales en las que busca un cuarto mandato. Según todos los sondeos, el jefe del Kremlin obtendrá un fácil triunfo, donde muy probablemente supere el 70 por ciento de las preferencias.

"Estoy convencido de que el programa que sugiero para el país es el correcto", dijo el político de 65 años tras votar. Putin, que aspira a un nuevo mandato de seis años, dijo a la prensa que no espera un resultado específico, y que se conformará con "cualquiera que me otorgue el derecho a ser presidente”. Agregó que su trabajo no se detiene y que este domingo incluso todavía tiene "un par de reuniones”.

El triunfo de Putin es tan predecible que el diario de masas Bild ironizó, hace dos días, felicitándolo por su victoria.

Las elecciones se celebran en medio de una nueva crisis con Occidente, esta vez por las acusaciones lanzadas por Reino Unido, que responsabiliza a Moscú del ataque con un agente tóxico contra un ex espía ruso, hecho ocurrido en Salisbury el pasado 4 de marzo. Además, las votaciones fueron postergadas una semana para que coincidieran con el cuarto aniversario de la anexión, no reconocida internacionalmente, de Crimea.

La duda de la participación

Unos 110 millones de rusos están convocados este domingo a las urnas para elegir a su líder para los próximos seis años. Tras Putin en intención de voto, según las encuestas, se encuentra el candidato comunista, el millonario estalinista Pavel Grudinin, con un 7 por ciento de las preferencias, seguido por el veterano líder ultranacionalista Vladimir Zhirinovski, con un 6 por ciento.

Lo único que podría ensombrecer su victoria, según los analistas, es una baja participación, después de que el opositor ruso Alexei Navalny, excluido de los comicios, llamara al boicot. Si gana como se espera, Putin seguiría al frente de Rusia hasta 2024, después de que en 2011 se alargaran los mandatos presidenciales de cuatro a seis años. Debido a que Rusia tiene 11 husos horarios, se espera que los resultados definitivos estén listos recién la mañana de lunes.

DZC (EFE, dpa)