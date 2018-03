Puigdemont retenido en Alemania cuando cruzaba la frontera | Europa | DW | 25.03.2018

La policía alemana "ha retenido" este domingo (25.03.2018) al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando cruzaba la frontera en coche desde Dinamarca rumbo a Bélgica, país en el que tiene fijada su residencia, en aplicación de la euroorden cursada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Según ha informado Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Puigdemont, el expresidente de la Generalitat permanece retenido por la policía de Alemania, a la espera de que se practiquen las "comprobaciones" oportunas en relación con la orden de detención que tiene pendiente.

Los agentes han parado a Puigdemont poco antes de este mediodía, cuando acababa de cruzar en vehículo la frontera alemana desde Dinamarca por una carretera en dirección a Hamburgo, desde donde tenía la intención de regresar a Bélgica.

La policía alemana ha confirmado la detención del expresidente catalán. Puigdemont quedó retenido a las 11.19, hora local, en la autopista A7, dirección sur, y quedó a disposición policial, dijo Uwe Keller, portavoz de la Policía de lo Criminal del estado federado de Schleswig Holstein.

Según asegura la publicación germana Focus, los servicios secretos españoles alertaron a las autoridades alemanas de que Puigdemont podría estar en su territorio. De acuerdo con ese medio, el departamento identificado como "Sirena" advirtió a la Policía Federal de esa posibilidad.

Ulrich Delius, director de la Sociedad para los Pueblos Amenazados.

Por su parte, la Sociedad para los Pueblos Amenazados (GfbV por sus siglas en alemán) ha advertido ya en contra de una posible extradición del expresidente catalán. Su director, Ulrich Delius, reaccionó este domingo a la detención de Puigdemont con las siguientes palabras: "La criminalización de los políticos catalanes no soluciona la crisis, sino que atiza nuevas tensiones. Alemania no debiera convertirse en el alguacil del Gobierno español, que no hace nada por encontrar una solución política a la crisis catalana, sino que envía a jueces para poner entre rejas a los indeseables defensores de la independencia. En la crisis catalana son necesarias las soluciones políticas".

MS (dpa/efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |