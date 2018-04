Puigdemont en Alemania: restricciones para la Justicia española

El líder separatista catalán Carles Puidgemont se acordará durante mucho tiempo del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein: este jueves (5.4.2018) los jueces decidieron que no se cumplían los requisitos necesarios para extraditar al expresidente regional por rebelión.

Los expertos jurídicos evalúan este veredicto de innovador, ya que podría alterar significativamente una posible demanda contra el político catalán en España. Después de que los jueces en Schleswig-Holstein "despejaran" el delito de rebelión, Puigdemont no puede volver a ser acusado en España por rebelión, enfatiza el abogado Nikolaos Gazeas, especialista en derecho penal. En el marco de la "doble incriminación" practicada en la UE, Puigdemont solo puede ser procesado por los actos en España que son también punibles en Alemania.

"Schleswig-Holstein ha impuesto ahora restricciones a la Justicia española al no poder acusar al señor Puigdemont, en caso de extradición, por rebelión", dijo Gazeas al canal público alemán ARD. La acusación por "rebelión" es el delito político más grave recogido en el Código Penal español, con una condena de hasta 25 años de prisión. Según los jueces alemanes, la supuesta conducta de Puigdemont no sería punible de acuerdo con la ley alemana. El delito penal de alta traición no se cumplió, porque carecía del componente "violencia", según los magistrados del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein.

Extradición es aún posible

Sin embargo, el líder separatista de 55 años podría ser extraditado a España, pero solo por "malversación de fondos públicos", con penas inferiores a las dictadas por rebelión. El poder judicial español acusa a Puigdemont de malversación de fondos públicos, porque celebró el referéndum sobre la independencia de Cataluña, a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional español. Dicho referéndum se habría financiado con 1,6 millones de euros procedentes de las arcas públicas.

Esta acusación está siendo examinada por los jueces en Schleswig-Holstein, quienes se pronunciarán al respecto a más tardar en mayo, ya que la decisión sobre la extradición, según la ley, debe adoptarse dentro de los 60 días posteriores al arresto. Puigdemont fue arrestado por la Policía alemana el 25 de marzo en la autopista de Schleswig-Holstein. Este viernes (6.4.2018) se le permitió salir de prisión en Neumünster bajo ciertas condiciones: tras haber depositado 75.000 euros de fianza, no abandonar Alemania y comunicar dónde se hospedará.

¿Por qué Carles Puigdemont está acusado de rebelión en España? Como presidente de la Generalitat de Catalunya celebró un referéndum sobre la independencia en Cataluña el 1 de octubre de 2017, a pesar de que el Tribunal Constitucional español lo había declarado ilegal. Unas semanas más tarde, cuando el parlamento regional catalán proclamó la independencia catalana, el Gobierno español lo suspendió de su cargo. El fiscal general español, José Manuel Maza, presentó entonces una querella contra Puigdemont y el gabinete de su gobierno además de emitir una fecha para comparecer ante un juez. Algunos de sus ministros comparecieron y fueron arrestados, mientras que Puigdemont huyó, con una parte de su gabinete, a Bruselas.

¿Y si España anulara la euroorden?

El Gobierno español emitió una orden de arresto europea contra él y los miembros del gabinete que lo acompañaron, que luego retiró. Esto podría volver a ocurrir con la segunda euroorden emitida por España el 23 de marzo, según el abogado Nikolaos Gazeas. "Creo probable que la Justicia española retire la orden de arresto después de una pormenorizada consideración, y por eso Puigdemont no será extraditado, concluyéndose así el procedimiento". Si la Justicia española retirara la orden de arresto europea, el procedimiento legal para la extradición finalizaría de inmediato.



Uno de los motivos para anular la euroorden sería que a Puigdemont, si fuese extraditado, le caería una pena mucho menor que a sus exministros, ya que ya no podría ser acusado por rebelión, sino solo por malversación de fondos públicos. "Esta desigualdad fue también la razón por la cual el juez de instrucción español retiró la primera orden de arresto europea en Bélgica y dijo: No queremos a Puigdemont bajo estas condiciones", dice el abogado Gazeas. Sin embargo, en cualquier caso, la orden de arresto nacional contra Puigdemont en España continúa para que pueda enfrentarse a una larga condena en prisión en caso de regreso voluntario del exilio.

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Detención de Puigdemont El exlíder catalán fue detenido el domingo (26.03.2018) poco después de entrar en territorio alemán a través de la frontera con Dinamarca. En la operación intervinieron los servicios secretos españoles, que alertaron a la Policía Federal alemana (BKA).

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Puigdemont llega a la cárcel En un vehículo color gris con vidrios polarizados el político catalán detenido fue transportado a la prisión de Neumünster, en el estado federado de Schleswig-Holstein, en el norte del país. Es la cárcel más grande de este “Land”.

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Un edificio histórico Esta cárcel fue construida a principios del siglo 20. Los ladrillos rojos son típicos de la arquitectura del norte de Alemania. Tiene 571 celdas y está rodeada de un muro de 685 metros de largo. Antes de la llegada de Puigdemont, el preso más famoso había sido el escritor Hans Fallada, condenado por el régimen nacionalsocialista.

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Protestas en Cataluña En cuanto la noticia de la detención del exlíder llegó a Cataluña, decenas de miles de personas salieron a las calles para protestar contra su arresto y el envío a prisión preventiva de otros cinco líderes soberanistas el pasado viernes. Al menos cien personas resultaron heridas durante la manifestación.

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Puigdemont comparecerá ante el juez Este lunes (26.03.2018), Puigdemont será llevado ante un juez que deberá confirmar su identidad, analizar las razones de su detención y dictaminar si mantiene al catalán bajo custodia policial hasta que se resuelva su extradición a España, un paso que podría demorarse entre diez y 60 días, o si lo pone en libertad con medidas cautelares.

Así es la cárcel de Puigdemont en Alemania Reporteros a la caza de una imagen Mientras tanto, los reporteros esperan pacientemente frente a la entrada de la prisión de Neumünster. El interés de los medios germanos por conocer el desenlace de esta trama en torno al fugitivo catalán es enorme. Autor: Viola Traeder



