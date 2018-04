Puigdemont dice que "no hay retorno posible"

El líder independentista catalán Carles Puigdemont, encarcelado provisionalmente en Alemania, aseguró en un mensaje publicado este domingo (01.04.2018) en las redes sociales que el referéndum soberanista ilegal celebrado el 1 de octubre en Cataluña fue "el inicio de una nueva era de la cual no hay retorno posible".

"Seis meses después del 1 de octubre, somos presos políticos pero libres de espíritu", expresó en el mensaje publicado en sus cuentas de Twitter y de Instagram junto a una fotografía de la votación.

"Aquella jornada de dignidad popular y barbarie policial fue el inicio de una nueva era de la cual no hay retorno posible. Ayer, hoy y siempre a vuestro lado", añadió cuando se cumple medio año de la turbulenta consulta soberanista, que dejó varios cientos de heridos por los altercados entre votantes y policías en la región.

El ex jefe del Gobierno de Cataluña, destituido en octubre por Madrid a raíz de la escalada de su proceso independentista, fue detenido hace una semana en un área de servicio del norte de Alemania en virtud de una orden de arresto europea emitida por el Tribunal Supremo español, que lo investiga por rebelión y malversación.

El pasado lunes, la Justicia alemana decidió mantener al líder independentista en la cárcel de Neumünster, en el norte de Alemania, mientras se estudia su posible entrega a España.

La decisión podría conocerse la próxima semana, tras la Semana Santa. "Que todos lo tengan claro: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré", expresó Puigdemont el sábado en Twitter.

Como recluso, el político no puede usar Internet aunque sí tiene permitido hacer llamadas y usar Skype tras la mediación del personal de la cárcel, por lo que se da por hecho que sus redes sociales son manejadas ahora por sus colaboradores. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |