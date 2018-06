Pese a críticas, Netanyahu logró lo que quería en Europa

En la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el presidente francés, Emmanuel Macron dijo: "Si una parte decide levantar un acuerdo, eso no alienta a la otra parte a cumplirlo". Con ello se refería a la reacción iraní a la retirada del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos.

Era una crítica con un tono irónico, opinó el diario francés "Le Progrès". Y con ello resaltó también la diferencia de tono entre París y Berlín. El día anterior, la canciller alemana, Angela Merkel había hablado con firmeza y un tono muy serio con Netanyahu. Sin embargo, a pesar de diferencias en el tono, las posturas de Macron y Merkel son muy similares.

Quedó confirmado lo que ya se sabía anteriormente: Alemania y Francia tratan de salvar lo poco que se pueda rescatar del acuerdo nuclear iraní, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió abandonarlo a principios de mayo. Ahora, Natanyahu visitó Alemania, Francia y el Reino Unido. Todos los tres países consideran que cancelar el acuerdo fue un error.

Pero también en otros asuntos existen divergencias, como por ejemplo en el debate sobre el traslado de la embajada de EE.UU. de Tel Aviv a Jerusalén. En Berlín y París se considera que al menos la fecha fue inapropiada. En cuanto a los asentamientos israelíes en Cisjordania, Israel ya es criticado desde hace mucho tiempo en Europa.

Netanyahu y Merkel en Berlín.

Israel: amenaza concreta"

¿Cómo hay que evaluar esas diferencias? ¿Apuntan hacia un distanciamiento entre Alemania e Israel? No, dice Daniel Mahla, historiador en la Universidad de Múnich. Según él, las relaciones siguen siendo estables, a pesar de las divergencias actuales.

Incluso existen expertos de seguridad israelíes que consideran que la política de Netanyahu en relación con el acuerdo nuclear es un error. Sin embargo: "En general, Benjamin Netanyahu tiene un respaldo muy fuerte en la sociedad israelí en este asunto", según Mahla. Muchos israelíes comparten el temor de que Irán pudiera trabajar secretamente en conseguir armas nucleares. "Y por eso apoyan a Netanyahu en este tema".

Merkel: "Alejar a Irán de las fronteras de Israel"

La canciller alemana declaró que básicamente entiende las preocupaciones de Israel sobre un avance de Irán y de las milicias apoyadas por Teherán en el Líbano y en Siria. Alemania emprenderá todos los esfuerzos diplomáticos necesarios "para alejar a Irán de la región cercana a la frontera con Israel", aseguró Angela Merkel a su huésped israelí.

En el último día de su viaje, Netanyahu se encontró con la primera ministra británica, Theresa May, en Londres. Una de las preocupaciones de May fue la respuesta israelí a la marcha de los palestinos en la Franja de Gaza hacia la frontera con Israel a mediados de mayo. Las fuerzas de seguridad israelís mataron a tiros a casi 60 personas. "Estamos consternados por la muerte de los palestinos", dijo la primera ministra May.

El viaje de Netanyahu transcurrió tal como estaba planeado, escribe el diario israelí "Jerusalem Post". El principal objetivo de Netanyahu fue persuadir a los europeos para que ellos frenaran la influencia de Irán en Siria y otras regiones del Medio oriente. Por eso viajó a Europa. No quería más. En total fue un viaje sin sorpresas.

Autor. Kersten Knipp (gg)

