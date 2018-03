Parlamento británico llama a Zuckerberg a declarar por filtración de datos | El Mundo | DW | 20.03.2018

Una comisión del Parlamento británico citó hoy (20.03.2018) al fundador y primer ejecutivo de la red social Facebook, Mark Zuckerberg (foto), para explicar la presunta filtración de datos de más de 50 millones de usuarios que pudo ayudar a la campaña electoral del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente del Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Damian Collins, remitió una carta a Zuckerberg en la que le requiere que comparezca para ofrecer "evidencia oral" sobre el caso que destaparon los diarios The New York Times y The Observer.

La petición de esa comisión se produjo después de que esta mañana el organismo británico de supervisión de datos informáticos anunciara que solicitará una orden judicial para registrar ordenadores de la empresa Cambridge Analytica.

Cambridge Analytica

Según The New York Times y The Observer, esa empresa británica, que fue contratada tanto por los responsables de la campaña electoral de Trump como por la campaña a favor del "brexit" o ruptura británica con la Unión Europea, previa al referéndum en el Reino Unido en junio de 2016, recopiló información de millones de votantes a través de Facebook.

A partir de esos datos, diseñó un programa informático para predecir el sentido de voto de millones de personas y tratar de influir en sus decisiones, según las revelaciones de ambos periódicos.

Comisión de EE. UU. investiga a Facebook

Por su parte, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) lanzó una investigación sobre el presunto acceso sin autorización a datos de millones de usuarios de Facebook. Según el diario The Washington Post, la comisión podría dictaminar una multa contra Facebook de 40.000 dólares por día de violación de las normas de privacidad.

La investigación de la FTC está centrada en si Facebook rompió los términos de un acuerdo de 2011 con el organismo sobre privacidad, uno de los cuales trataba sobre las reglas para la provisión de datos a terceras partes.

Cambridge Analytica obtuvo los datos de usuarios del profesor británico Aleksandr Kogan, que realizó una encuesta en Facebook. Según dijo la consultora, no destruyó datos obtenidos ilegalmente a pesar de afirmaciones previas. A su vez, obtuvo a través de las interfases de Facebook acceso a los datos de perfil de sus amigos si sus configuraciones de protección de datos lo permitían. De acuerdo con informaciones de The Guardian, cualquiera que completaba la encuesta abría la puerta de acceso a los datos de en promedio unos 160 usuarios más.

Cambridge Analytica negó oficialente haber cometido algún ilícito. Pero en un informe del canal británico Channel 4, el CEO de la empresa, Alexander Nix, aparentemente reconoció haber realizado maniobras de campaña poco éticas.

Mark Zuckerberg ha guardado silencio desde el surgimiento del caso, aunque Facebook anunció que suspendió sus lazos con Cambridge Analytica mientras se investigan las acusaciones.

