Opinión: La disputa que podría derribar al gobierno de Merkel

Son tiempos turbulentos en Berlín. A pesar de las conversaciones nocturnas entre la canciller alemana, Angela Merkel, y su ministro del Interior, Horst Seehofer, no se ha llegado a un acuerdo sobre cómo tratar a los solicitantes de asilo. Luego, se detuvo la sesión parlamentaria para permitir que la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y la Unión Socialcristiana (CSU) de Seehofer convocaran a reuniones de emergencia por separado, ilustrando así la brecha evidente entre las dos partes aliadas. Posteriormente, Seehofer anunció que, si llegara el momento, implementaría por sí solo su plan que rechazará a los solicitantes de asilo en la frontera, si es que ya están registrados en otros Estados de la Unión Europea, en contraposición con la decisión de la canciller de mantener la frontera abierta. Pero ese no es el punto. Esto se trata de Angela Merkel y su futuro como canciller. Y si puede permitir semejante afrenta.

Merkel no puede tolerar que Seehofer actúe sin ella

Merkel, por su parte, quiere llegar a un acuerdo con toda la Unión Europea respecto a los solicitantes de asilo. Sobre todo, quiere reforzar las fronteras exteriores de la UE para mantener abiertas las fronteras internas del bloque, tal como están hasta ahora. Pero establecer un enfoque común en la UE no es algo que se concrete en el corto plazo, y la CSU simplemente no esperará más.

Jens Thurau.

¿Qué opciones están sobre la mesa ahora? La canciller tiene derecho a determinar el curso general del gobierno. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Merkel puede despedir a Seehofer por apartarse de la agenda general, pero eso también significaría el fin del gobierno de coalición de Alemania. Merkel también podría impulsar un procedimiento de voto de confianza en el Parlamento. Pero lo que sea que ella decida hacer, no puede tolerar que Seehofer actúe sólo, porque si no no sería el gobierno de Angela Merkel.

Quiebre con el sistema de Merkel

El abismo que ha surgido entre la CDU de Merkel y la CSU de Seehofer ha tardado mucho tiempo en gestarse. La CSU se ha opuesto desde el principio a la postura de bienvenida que tiene Merkel hacia los refugiados, a su política de puertas abiertas que data de 2015, cuando permitió a los refugiados de Hungría entrar en Alemania. A pesar de su solidaridad con Merkel, se ha agotado la paciencia de muchos políticos de la CDU. En sus distritos han vivido y sufrido la caída en el respaldo a Merkel y sus políticas liberales en el tema de los inmigrantes.

La disputa va más allá de la política sobre refugiados: el espíritu de estos tiempos es nacional-conservador. Así lo viven muchos. Basta ver el éxito de los populistas de derecha AfD, cuyo crecimiento golpea a la CSU y también en parte a la CDU. Y no tiene que ver solo con el tema de los refugiados, sino con todo el sistema Merkel. En otoño hay elecciones en Baviera y la meta de la CSU es parar el crecimiento de AfD, incluso yendo contra Merkel, incluso yendo contra su propio Gobierno.

¿Puede la canciller Merkel recuperar el control? Es difícil de imaginar después de todo esto.

