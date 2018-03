Opinión: "Brexit", un año perdido

En exactamente un año, el Reino Unido abandonará la Unión Europea por decisión propia. Y en el último año, el Gobierno británico y la UE han estado negociando el marco para esa salida. Después de meses de discusiones -o caos, también podría decirse- dentro del Gobierno británico, el único resultado hasta ahora ha sido un acuerdo sobre una fase de transición. El "brexit" se retrasará un poco, hasta diciembre de 2020, para permitir a los británicos negociar lo que sea que ellos esperan lograr al final.

¿Y qué es exactamente lo que esperan lograr? Nadie lo sabe. La primera ministra británica, Theresa May, y su compañero "brexitero", el ministro de Exteriores Boris Johnson, hablan poéticamente sobre las grandes oportunidades que tendrá el Reino Unido tan pronto como se libere de sus grilletes europeos. Sin embargo, incluso la primera ministra no parece saber dónde están exactamente esas supuestas oportunidades. La mayoría de las asociaciones de comercio, expertos legales y expertos reputados de la UE son unánimes en su evaluación de que el Reino Unido e Irlanda del Norte no estarán mejor por dejar la UE. Diferentes sí, pero no mejor.

Lea más:

Cerebro de CA insinúa que filtración de Facebook influyó en resultado del brexit

Escocia aprueba ley del "brexit"

¿Transición a qué?

Dado que el Reino Unido quiere salir de la unión aduanera y del mercado único, la única opción que le queda es idear un acuerdo de libre comercio integral. Sin embargo, tal acuerdo debe ser primero negociado. A un año de la aprobación del "brexit" y tres antes del final de la fase de transición, es imposible ver cómo dicho acuerdo sería más ventajoso para el Reino Unido que el sistema actual.

Bernd Riegert, corresponsal de DW en Bruselas.

Hasta ahora, el Gobierno británico ha fallado en alcanzar alguno de los objetivos planteados por los defensores de la salida. No ha ahorrado dinero, ya que los pagos presupuestarios a la UE continuarán hasta que haya terminado la fase de transición. No ha tomado control sobre la inmigración hacia Reino Unido desde los Estados de la UE, ya que la libertad de circulación garantizada a todos los ciudadanos de la UE se mantendrá hasta el último día de la fase de transición. No ha ganado ninguna independencia legal, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) seguirá teniendo la última palabra legal hasta que finalice la fase de transición, lo que significa que la legislación de la UE se impondrá sobre la ley británica hasta el final.

Lo único que está claro es lo que Reino Unido ha perdido: el derecho a opinar dentro de la Unión Europea. Dentro de un año, ningún político británico tendrá un puesto en el Consejo de Ministros de la UE y ninguno podrá votar en el Parlamento Europeo.

La Unión Europea, que ha demostrado una solidaridad inusual en defender y avanzar sus intereses, tampoco ganará nada. La retirada de Reino Unido debilita a la UE en la escena internacional, hace un enorme agujero en sus finanzas y complica innecesariamente la actividad comercial con las islas británicas.

La primera ministra May emprende un tour por Reino Unido un año antes de que el país salga de la UE con la promesa de mantenerlo "fuerte y unido" (29.03.2018)

Detener el "brexit"

Después de un año de discusiones políticas, parece que los dos lados del debate están mostrando de algún modo una voluntad de encontrar el camino hacia un "brexit" más suave. Pero solo eso. Nada legalmente vinculante ha sido acordado. Ha habido declaraciones de intenciones pero no borradores de contratos. La fase de transición tampoco ha sido efectivamente acordada, solo provisionalmente en el caso de que la fecha de retiro real haya sido acordada para finales de este año. Aun así, ambos lados están, de hecho, lejos de estar de acuerdo.

Lea más:

Escocia aprueba ley del "brexit"

"Brexit": Merkel ve decisivo solución de frontera irlandesa

Hasta ahora, las ramificaciones económicas del "brexit" han sido modestas. Nadie puede decir con ninguna certeza todavía qué sucederá cuando las cosas se vuelvan realmente definitivas. Toda la saga se ha convertido en un experimento político frívolo. Sería mejor sencillamente olvidarse del "brexit" y acabar con este absurdo. Pero el referendo anula todo eso. Todavía hay tiempo suficiente para organizar un segundo y -a la luz de los efectos previsibles del "brexit"- más honesto referendo. Aunque probablemente dividiría aún más al Reino Unido, eventualmente separándolo para siempre. ¿Pero es esa una razón para continuar a ciegas? Todavía hay un año para cancelar el divorcio.

Autor: Bernd Riegert (RRR/VT)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |