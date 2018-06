Nuevo test de VIH da respuesta casi inmediata

La prueba rápida para determinar si el virus de VIH está presente en el organismo humano ya pasó su prueba de fuego. Este año se podrá comprar en las farmacias alemanas. “El autotest para comprobar o descartar la presencia del virus de inmunodeficiencia adquirida (VIH) en el organismo es una prueba simple y segura”, dijo a DW Norbert Brockmeyer, director del Centro de Salud Sexual y Medicina de la ciudad de Bochum.

En Alemania se estima que hay 13.000 personas portadoras del VIH que no saben que lo son. Al no saberlo, no solo están arriesgando su salud, sino también la de otras personas, ya que esa infección puede transmitirse a otros a través de relaciones sexuales sin protección. Toda relación sexual sin preservativo con una persona portadora del VIH, o de quien no sabemos si es portadora, es de riesgo. Eso incluye las relaciones sexuales vaginales, anales y, aunque la posibilidad de transmisión es menor, también el sexo oral.

Sin embargo, todavía muchos no se animan a hacerse un análisis de sangre de laboratorio, por ejemplo, en el consultorio de un médico, para verificar si son seropositivos, porque tienen miedo de conocer el resultado. Pero, una vez que ese resultado es positivo, es difícil ignorarlo y se hace necesario tomar ciertas medidas. Es más: cuanto antes se tomen esas medidas, más posibilidades hay de estar mejor.

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Siempre es necesario un segundo test

El autotest de VIH es tan confiable como el análisis de sangre hecho por el médico o en un hospital, explica Brockemeyer. “En general, los resultados son muy seguros. Pero también puede pasar, como con cualquier otro test, que se llegue a un resultado falso positivo. Todos los análisis tienen un cierto margen de error. Es decir, que no es cien por ciento seguro que alguien con un resultado de VIH positivo tenga realmente el virus en su organismo.”

Es por eso que Brockmeyer recomienda urgentemente realizar una segunda prueba con otro sistema, en lo posible, en el consultorio de un médico o en una oficina de asistencia para enfermos de sida.

Las personas que deberían someterse regularmente a un análisis de sangre de laboratorio o, dentro de poco, al autotest rápido de VIH en casa, son aquellas que mantienen relaciones sexuales con un alto riesgo de infección- “Pero es importante saber que no se puede hacer el test el mismo día en que se mantuvieron relaciones sexuales. Si se obtiene un resultado negativo ese día, no quiere decir que la persona no se haya contagiado con el VIH”, subraya Brockmeyer, ya que solo se obtendrá un resultado confiable después de seis semanas desde la última relación sexual, ya que antes el virus es indetectable. A pesar de eso, el experto señala que el autotest de sida “es un hito” en la detección y tratamiento de esa enfermedad.

La meta 90-90-90

Para reducir el número de infecciones causadas por el virus de inmunodeficiencia humana, la Organización Mundial de la Salud (OMS), se puso varios objetivos hasta 2020: Un 90 por ciento de las personas VIH positivas debe saber que lo es: “Eso aún no lo hemos logrado en Alemania, pero vamos por buen camino”, apunta Brockmeyer.

Dr. Norbert Brockmeyer, director del Centro de Salud Sexual y Medicina, de Bochum.

Asimismo, un 90 por ciento de todas las personas que saben que son positivas, debe someterse a tratamiento: “Estamos a punto de lograr ese cometido”, dice, al respecto. Y un 90 por ciento de las personas que saben que son positivos, además de someterse a tratamiento, deberían lograr reducir la presencia del virus en el organismo hasta que ya casi no sea detectable y así acabar con la infección: “En Alemania, esa cifra está por encima del 90 por ciento. En nuestro Centro de Salud Sexual incluso estamos en un 98 por ciento. Pero todavía tenemos que alcanzar las dos metas anteriores”, explica Brockmeyer, que piensa que el autotest es una buena herramienta para lograrlo.

Si se detecta la presencia del virus, se puede aplicar un tratamiento adecuado. En muchos casos, se puede mejorar la calidad de vida de los afectados, e incluso alargar el pronóstico de vida. “Si llegamos a más gente que haya contraído la infección a través del autotest, podemos ofrecerles tratamiento. Y el tratamiento con el que contamos es excelente, por ejemplo, el que está basado en terapias retrovirales”, dice el investigador. Por eso, su llamamiento es “Sométete al test. Vive más tiempo. Vive mejor".

Autora: Gudrun Heise (CP/EML)

