Nuevas tecnologías contra la desigualdad

"El problema es viejo. Sólo la tecnología es nueva", dice el fotógrafo Johnny Miller. El estadounidense muestra las imágenes de residencias de lujo al lado de barrios marginales densamente poblados, que grabó con un dron. Ciudad de México, Ciudad del Cabo en Sudáfrica, Mumbai en India – una mirada desde arriba a un mundo desigual. "Escenas desiguales" es el nombre del proyecto, que duró dos años, con el que el fundador de la red benéfica "african Drone" quiere sensibilizar a las personas sobre la desigualdad global.

El fotógrafo Johnny Miller.

El momento en que Miller mostró sus imágenes a la Gobernación de Ciudad del Cabo, no se le olvidará tan fácilmente: "Los ojos de un empleado se llenaron de lágrimas y me agradeció con entusiasmo que le diera voz a su comunidad". En ese momento, Miller se dio cuenta de que este proyecto iba más allá de su fotografía personal. "El proyecto es una expresión de privación de derechos, que muestra cuántas personas en todo el mundo se han visto afectadas por la desigualdad durante décadas, no solo en Sudáfrica".

Algunos gobiernos temen a los drones

Pero también hay gobiernos que se sienten atacados por el proyecto de Miller. Han reconocido el potencial de los drones y temen que "le den demasiado poder a la gente". Con leyes restrictivas, intentan dificultar el acceso a los drones para los que realizan periodismo ciudadano. Por lo tanto, es difícil y costoso obtener una licencia para un dron en muchos países africanos. De este modo, el círculo se termina cerrando, dice Miller: "Si el acceso a los drones permanece en manos de los ricos, la desigualdad existente se consolidará aún más".

Ciudad del Cabo: ricos y pobres en una sola imagen.

Por esta razón, Johnny Miller cree que su proyecto fotográfico tiene para rato. La fotografía es un medio alternativo para difundir información y quejas. "Muestro riqueza y pobreza en una sola imagen, así que la desigualdad social está muy bien representada". Ya ha estado en México y la India, y llegará a más países. ¿Y si las normas para drones no permiten que grabe? "Entonces deben llegar helicópteros, aviones e imágenes de satélite", sonríe Miller.

La revolución móvil en pleno apogeo

Sin embargo, cuando las nuevas tecnologías son utilizadas de manera efectiva por los marginados de la sociedad, pueden hacer maravillas y romper esa desigualdad. El galardonado periodista Yusuf Omar es cofundador de hashtagourstories.com, una iniciativa que permite a las personas de todo el mundo contar sus historias con un video móvil. Omar ha visitado 40 países en los últimos meses y ha capacitado a personas para que cuenten historias en sus teléfonos celulares. Incluyendo un grupo de recicladores de la India, a los que enseñó el uso de las historias de Instagram: "Los recicladores crearon el hashtag #GSTwaste, donde hablaban de su vida diaria de una manera móvil. Y cómo el impuesto introducido por el gobierno indio estaba haciendo sus vidas extremadamente difíciles".

Debido a este impuesto sobre residuos reciclables se recicló menos y los precios de los plásticos reciclables cayeron. Y muchos de los casi dos millones de indios que trabajan en la industria del reciclaje de plásticos, de repente, empezaron a ganar menos o a perder sus empleos. Pero luego llegó la narración móvil con #GSTwaste, explica el exreportero de CNN Omar: "Los medios de comunicación indios se enteraron de la historia y la sociedad civil junto a las organizaciones no gubernamentales presionaron. Y finalmente el gobierno redujo los impuestos del GST al plástico reciclable".

Periodismo constructivo en lugar de malas noticias

Las nuevas tecnologías le dan a la gente una voz que antes no se escuchaba, dice Omar convencido. Lo bueno de las plataformas de redes sociales es simplemente que ofrecen un terreno de juego parejo en todo el mundo: "Si tienes una historia fuerte que contar, casi nada puede impedir que la cuentes y se haga viral". De este modo, un periodista de DW tiene ahora la misma oportunidad de ser escuchado que una mujer en la calle. "La revolución móvil de contar historias, que fortalece a la gente marginada de la sociedad, ya está teniendo lugar, nos guste o no a los periodistas o a los políticos".

Yusuf Omar.

No sólo cambia la forma de contar historias, también cambia el contenido. "La generación de Youtube está harta de que les presenten 'malas noticias'". Por eso se necesita un periodismo constructivo, "soluciones locales a los problemas globales". Los videos de Facebook más vistos del año pasado fueron siempre ejemplos positivos sobre la lucha contra la desigualdad, el racismo o el cambio climático. Yusuf Omar suena convencido: "Los medios tradicionales, por ejemplo, cuentan una y otra vez las mismas historias negativas sobre el conflicto entre Israel y los palestinos. Los usuarios quieren una perspectiva diferente y positiva".

Autor: Oliver Pieper (CT/VT)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |