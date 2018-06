“No es posible una democracia sin mujeres”

Hay 11 mujeres de un total de 17 ministros en el gabinete de Pedro Sánchez. No es solo un número mayoritario. Además, el perfil de muchas de estas mujeres es de un claro posicionamiento por paridad. Empezando por la propia vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que además es titular de la cartera de Igualdad. Por primera vez en la historia de España, Calvo juró el cargo refiriéndose al "consejo de ministras y ministros”. Tras ella, doce de sus colegas de gabinete también escogieron esta fórmula.

"Son mujeres altamente comprometidas con el feminismo y con la consecución de la igualdad efectiva y la erradicación de la violencia de género”, valora para Deutsche Welle Marta del Pozo, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad de Salamanca. "No existe nada similar en la UE y demuestra el firme compromiso de este Gobierno con la igualdad entre mujeres y hombres, el feminismo y la lucha contra los estereotipos”.

El gabinete de Sánchez ha roto con la imagen típica de la ministra de Educación, Sanidad o Cultura. Varias de las carteras tradicionalmente masculinas han ido a parar a manos femeninas con perfil profesional irreprochable en sus respectivos ámbitos: Economía, Hacienda, Justicia, Defensa… "Es una verdadera revolución y un hecho sin precedentes”, prosigue Marta del Pozo. "Demuestra que hay muchas mujeres excepcionales con trayectorias profesionales increíbles que pueden desempeñar con el mismo nivel de calidad, profesionalidad y compromiso puestos tradicionalmente ocupados por hombres”.

Latinoamérica: la igualdad como valor

El gabinete de Sánchez materializa en España el especial momento de transformación para la mujer que se vive en el mundo. En Latinoamérica ahora solo dos mujeres están al frente de Gobiernos latinoamericanos: Paula Mae Weekes en Trinidad y Tobago y Mia Mottley en Barbados. Pero en Costa Rica hay un Gobierno paritario, con Epsy Campbell como vicepresidenta. Y hay cinco candidatas para las próximas elecciones a la alcaldía de Ciudad de México. "Es algo histórico. Por primera vez, la mitad de las candidaturas a todos los cargos de elección en México son mujeres, como resultado de las exigencias de las reglas de la reforma electoral aprobada en el 2014, que ha impuesto la exigencia de candidaturas paritarias a todos los cargos de elección ya sean estatales como locales”, dice a DW Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de la Red de Politólogas. "En Colombia, Iván Duque ya ha anunciado un gabinete paritario si gana las presidenciales. Y Gustavo Petro, el candidato de la izquierda, también está comprometido con la igualdad. En México, si gana López Obrador como anuncian las encuestas, ya se sabe que habrá un gabinete paritario e incluso se conoce el nombre de los ministros y ministras."

Flavia Freidenberg, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y coordinadora de la Red de Politólogas.

Sin embargo, una cosa son las leyes y otra cosa las resistencias que se generan en un sistema acostumbrado a que sean los hombres quienes ostentan la visibilidad política. "Yo creo que a las sociedades latinoamericanas les cuesta entender que la igualdad es un valor importante. Como esto es así, ha habido que obligar a los partidos políticos, a través de las leyes, a poner candidatas. Antes no se podía escoger mujeres, porque no eran candidatas. A pesar de ello, los partidos se siguen resistiendo y han tratado de poner mujeres que consideran sumisas o que no son las mejores candidatas y las han mandado a distritos perdedores sabiendo que no iban a ganar. Además, no les han dado dinero para las campañas y no les hacen partícipes de los procesos de decisión. Los partidos, a pesar de las normas, ralentizan la igualdad”.

"Sin mujeres, no hay democracia”

En Latinoamérica, hay varios países que exigen paridad en las candidaturas: Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Argentina, Nicaragua, Honduras, México… El cambio se está produciendo en toda la región con diferentes ritmos, intensidades y resistencias. Según datos de la CEPAL, en 2018, la cantidad de mujeres que están en órganos legislativos aumentó casi un 30 por ciento a nivel nacional.

Pero sigue habiendo poca presencia femenina a nivel de representación política local. Según la CEPAL, solo el 13 por ciento de las alcaldías o intendencias locales están ocupadas por mujeres. "Todavía hay cambios que hacer. Hay países como Guatemala, Panamá o Paraguay que se resisten a aprobar algún tipo de normas que exijan a los partidos poner mujeres candidatas”, dice Freidenberg. "Yo creo que aquellos partidos de los países que han hecho esas transformaciones, aunque sea obligándolos a través de las leyes, amplían la democratización de sus sociedades y de su sistema político. Para mí, no es posible una democracia sin mujeres”, concluye.

