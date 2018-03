Merkel respalda prolongar controles en Schengen | Europa al día | DW | 19.03.2018

La canciller alemana, Angela Merkel, respaldó hoy (19.03.2018) la propuesta de su ministro de Interior, Horst Seehofer, de prolongar los controles fronterizos en el espacio Schengen, aunque aclaró que no será a "perpetuidad".

"La canciller y el ministro coinciden en la necesidad de prolongar los controles por un tiempo indeterminado y mientras siga habiendo un déficit en la protección de las fronteras exteriores", apuntó el portavoz del Gobierno, Steffen Seibert. Estos controles se mantendrán "de modo indefinido" y hasta que no se logren "mejoras sustanciales" en la protección de las fronteras exteriores, prosiguió la fuente gubernamental, para matizar que ello no significa que vaya a ser "a perpetuidad".

El pronunciamiento de Merkel sigue a unas declaraciones de Seehofer del pasado fin de semana, en el diario Welt am Sonntag, en que Seehofer apostaba por suspender Schengen por tiempo indeterminado e intensificar los controles fronterizos en Alemania. El ministro de Merkel argumentaba que la UE no está, hoy por hoy, en condiciones de proteger debidamente sus fronteras exteriores y añadía que "no veo que eso vaya a ser posible en un futuro próximo". (EFE)

