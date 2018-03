Martin Schulz: ″Soy el cabeza de turco ideal del SPD″ | Europa al día | DW | 24.03.2018

Martin Schulz, antiguo presidente del Partido Socialdemócrata alemán, el SPD, reconoce sus errores, pero, al mismo tiempo, se ve como un cabeza de turco de su partido para todo lo que ha salido mal, en una entrevista para un libro sobre su persona de la editorial de la revista alemana Der Spiegel. "Cometí un error tonto y quedé vendido a mis rivales", comentó el político al autor del libro, Markus Feldenkirchen, en un extracto publicado hoy (24.03.2018) en Der Spiegel. "Valoré erróneamente este agujero de credibilidad. Lo valoré de manera completamente errónea", indicó sobre un error que le costó un puesto en el nuevo Gobierno de la canciller Angela Merkel.

Después de las elecciones alemanas del 24 de septiembre, donde quedó claro que Merkel necesitaría de nuevo un compañero de baile para gobernar, Schulz declaró que nunca formaría parte de un Ejecutivo capitaneado por la mandataria. Sin embargo, el SPD tuvo que dejar de lado su idea inicial de volver a la oposición tras cuatro años de Gobierno con Merkel y volvió a sentarse en la mesa de negociaciones tras el fracaso de los conservadores para formar una alianza con los liberales y ecologistas. Cuando se alcanzó finalmente el acuerdo de coalición entre conservadores y el SPD, Schulz anunció su intención de dimitir del cargo de líder del SPD y sus deseo de ser el nuevo ministro de Exteriores de Alemania. Una oleada de críticas internas que lo acusaron de faltar a su palabra obligó a Schulz a anunciar su paso a un lado.

"Fui un líder de partido desafortunado", reconoció Schulz echando la mirada atrás. "Creo que no he fracasado políticamente, pero seguramente en parte me he estrellado contra las estructuras del partido", comentó. El SPD puede ser despiadado, indicó. "Soy el cabeza de turco ideal para todo lo que ha hecho mal el partido desde hace años", agregó el que fuera líder del SPD desde marzo de 2017 a febrero de este año, 2018. (dpa)