Los peligros de ser periodista en Yemen

Mohammed al-Qadhi tiene suerte si ve a su familia más de una vez al año. Durante los últimos tres, el periodista de guerra ha estado viviendo lejos de su esposa y sus cuatro hijos, forzados a huir de la casa familiar en la capital Sanaá debido a los ataques aéreos liderados por Arabia Saudita. Hoy, mientras trata de cubrir la guerra desde la ciudad costera de Taiz, el hombre de 44 años admite que no está seguro de cuánto tiempo más podrá seguir trabajando.

"Hasta ahora he sido muy resistente pero no sé cuánto tiempo más podré soportar la situación. Hay muchas preocupaciones de seguridad y muchas presiones psicológicas, mentales y emocionales. No es fácil pasar mucho tiempo en una ciudad que está siendo destruida y donde la situación de seguridad es muy caótica. Te pueden matar en cualquier momento", dijo a DW Al-Qadhi, que cubre la guerra para medios de comunicación extranjeros.

Su historia no es la única. Un nuevo informe indica que él es solo uno de los cientos de periodistas yemeníes que han sido desplazados por el conflicto en Yemen. En solo tres años, la guerra entre los hutíes, un grupo rebelde chiíta, y una coalición liderada por la vecina Arabia Saudita no solo ha expulsado a los periodistas de sus hogares, sino que también ha obligado a muchos a dejar de trabajar.

Según el informe, publicado por el Centro de Estudios y Medios Económicos (SEMC), "los periodistas yemeníes se enfrentan a la mayor ola de desplazamientos en la historia moderna yemení. Los asesinatos, secuestros y varias formas de abuso han obligado a los periodistas a buscar áreas menos inseguras. Mientras que muchos periodistas tomaron la decisión radical de renunciar a su profesión por completo y mantenerse alejados por temor a las acusaciones y detenciones".

Periodistas, "los soldados más peligrosos en el campo"

Los periodistas dicen que el ambiente se ha vuelto demasiado peligroso para que puedan trabajar libremente. Estos profesionales han estado entre los muertos en los continuos ataques aéreos liderados por Arabia Saudita, mientras que los hutíes, que controlan gran parte del país, incluyendo la capital y algunas partes de Taiz, han sido acusados ​​de crear una cultura de miedo e intimidación, en medio de reportes de secuestro, ataques a oficinas y amenazas.

"El ambiente para los periodistas en Yemen es tan peligroso. No hay ningún lugar seguro en el país donde puedan trabajar. 30 periodistas han sido asesinados desde 2015, tres de ellos solo en los últimos dos meses. Excepto unas pocas, las organizaciones internacionales de prensa ignoran este problema", dijo a DW Mustafa Nasr, presidente del SEMC.

La situación implica que los que se han quedado han sido expulsados ​​por completo de la profesión. Ali Al-Raimi trabajó casi 30 años como periodista deportivo para uno de los medios de comunicación más grandes, el diario Al-Thawra. Después de que estalló la guerra, no le pagaron durante casi dos años. No tuvo más remedio que dejar de trabajar, y hoy lava autos en la calle donde estaba su periódico, ganando alrededor de 50 dólares al mes.

Mohammed al-Qadhi tiene tuvo que dejar su hogar en Sana'a después de que los ataques áereos comenzaron a caer sobre la ciudad

Fue este ambiente el que obligó a Samia Al-Agbhri, de 37 años, a mudarse a Egipto hace tres años. Ella solía trabajar en un periódico vinculado al partido socialista yemení en Sanaá, que cubre temas sobre corrupción y derechos humanos. "Antes de la guerra, Sanaá tenía un sistema de medios diverso. Nos permitían criticar al Estado y a nuestras instituciones. Pero cuando los hutíes se hicieron cargo en 2015, lo primero que hicieron fue tomar el control de los medios. Su líder incluso llamó a los periodistas 'los soldados más peligrosos en el campo'. Sanaá pronto se convirtió en una gran prisión", explica a DW.

El oscuro futuro de Yemen

Mientras se recrudece la guerra y la situación humanitaria de la población de más de 25 millones continúa deteriorándose, los periodistas yemeníes dicen que el futuro de la industria de los medios se ve oscuro.

"Los periodistas yemeníes son parte de este país, del tejido del país, pero muchos de ellos se han ido. No se trata solo de la grave situación de los periodistas, sino del periodismo mismo. El periodismo está sufriendo una pérdida debido a esta situación. Se está utilizando como una herramienta de propaganda para tal o cual partido y esto es muy peligroso para el futuro del periodismo en Yemen", afirma Al-Qadhi.

La mayoría de los periodistas yemeníes están preocupados porque creen que por falta de un periodismo profesional en tiempos de guerra las historias de la población inocente y su sufrimiento no serán escuchadas afuera.

"Esta violación contra los periodistas ha significado que las historias humanitarias y económicas no existen en los medios. Los ciudadanos yemeníes no pueden hablar acerca de su grave situación", dijo Nasr.

Autor: Gouri Sharma (RRR/LGC)

