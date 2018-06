G7: acuerdo sobre Corea del Norte, desacuerdo sobre Rusia

La duda que surge en La Malbaie, la zona rural de Québec donde se realiza la cumbre del G7 en Canadá y cuya última jornada se celebra este sábado (09.06.2018), es si al final será posible presentar un comunicado que satisfaga las visiones de todos los miembros del exclusivo grupo conformado por los siete países más industrializados del orbe. Esto luego de que ya surgieran divergencias sobre dos aspectos relacionados con Estados Unidos.

Uno de los que genera más roces es la propuesta lanzada por Donald Trump sobre la necesidad de reintegrar a Rusia al grupo. Excluida desde 2014 por la anexión de la península ucraniana de Crimea, su ausencia provoca tensiones. Trump dijo que Moscú "debería sentarse a la mesa de negociaciones” en la próxima cumbre, que volvería a convocar, de este modo, a ocho países y pasaría a ser nuevamente el G8.

Si bien el nuevo premier italiano, Giuseppe Conte, apoyó esta idea en Twitter, en la reunión en La Malbaie nadie respaldó a Trump, debido a la falta de avances en el proceso de paz de Ucrania. En el encuentro se argumentó que el G7 no debería cometer el error de fijar una línea roja y luego no respetarla. Esto bloquearía el retorno de Rusia al grupo, pues para que ello suceda debe darse una unanimidad que, hasta ahora, no existe.

Unanimidad sobre Corea del Norte

Donde sí hubo más acuerdo fue en la movida diplomática estadounidense de impulsar el encuentro entre Trump y el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un. Canadá, Alemania, Francia, Italia, Japón y Reino Unido respaldaron al mandatario de Estados Unidos, que el próximo martes 12 de junio se reunirá en Singapur con Kim, en un esfuerzo por alcanzar la desnuclearización irreversible de la península coreana.

Tras reunirse bilateralmente con Trump, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que todos los países del G7 tienen la "voluntad” de alcanzar un acuerdo que sea beneficioso para todos. Esto supone un tono más reposado que el exhibido por el mandatario galo antes de la cumbre, cuando llegó a decir que ésta podría terminar con un acuerdo firmado por todos, menos Estados Unidos.

"Al presidente estadounidense puede que no le importe estar aislado, pero a nosotros tampoco nos importa firmar un acuerdo con seis países si es necesario", dijo Macron.

DZC (EFE, dpa)

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G20: las potencias económicas Si bien se trata solo de un encuentro informal, las decisiones de los países del G20 tienen peso. Los 20 principales países industrializados y emergentes son responsables de casi el 90 por ciento del rendimiento económico global. Tienen un alto impacto en el comercio y desarrollo global, así como en el cambio climático. Dos de cada tres personas en el mundo viven y trabajan en un país del G20.

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G7: el club exclusivo Con el G7, los jefes de Estado y de Gobierno de siete países industrializados de Occidente crearon un foro informal para intercambiar puntos de vista y asesorarse mutuamente. Casi cada décimo ciudadano en el mundo vive en un país del G7. Sus miembros generan cerca de un tercio del BIP global y aproximadamente una cuarta parte de los gases de efecto invernadero.

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G8: ruptura con Rusia Durante 16 años, hasta 2014, Rusia había pertenecido al selecto grupo del G8. Como consecuencia de la anexión de la península ucraniana de Crimea, Rusia fue expulsada del foro, que ahora forma el G7. En la cumbre del G8 en 2005 se introdujo un diálogo regular sobre temas relacionados al clima y el desarrollo con Brasil, China, India, México y Sudáfrica (en gris), conocido como la ronda del G8+5.

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G10: los prestamistas Once países industrializados –EE.UU., Italia, Japón, Canadá, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia y Suiza– integran el llamado grupo de los diez dentro del Fondo Monetario Internacional (FMI). El G10 pone a disposición del FMI préstamos adicionales, y participa en la toma de decisiones sobre la concesión de créditos a países con dificultades de pago.

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G15: cooperación sur-sur A fin de ganar más influencia en la política internacional, 15 países en vías de desarrollo fundaron este grupo en 1989. Hoy día, el foro está compuesto por 17 miembros y representa a más de dos mil millones de personas. Los países miembros buscan cooperar para impulsar el desarrollo y el crecimiento económico. Asimismo, quieren intensificar la cooperación sur-sur.

¿Cuántas cumbres "G" hay en el mundo? G77: el grupo de los pobres Para que no solo los países industrializados tomen las decisiones sobre la política económica global en la ONU, en la primera conferencia mundial sobre comercio (UNCTAD) 77 países emergentes crearon este grupo de intereses compartidos. Actualmente, 134 países pertenecen al G77. Sin embargo, su influencia ha sido reducida. Los dos miembros más grandes, China e India, también forman parte del G20. Autor: Helle Jeppesen



