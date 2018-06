Alemania

Crisis de Gobierno en Berlín. ¿Ahora qué?

La última crisis del Gobierno alemán no acabó con él. El Ejecutivo de Angela Merkel no se desmoronó como se temía, pero su tambaleo puede tener secuelas, no sólo a escala nacional, sino también continental. Un análisis.

El Ejecutivo de la canciller Angela Merkel tiene previsto endurecer la política de asilo de Alemania. Esa es la noticia que podría quedar opacada por las rencillas de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) con su hermana, la Unión Social Cristiana de Baviera (CSU). Si las fricciones entre estos partidos no se intensifican de nuevo, es muy probable que el país centroeuropeo vuelva a apostar por un mayor aislamiento al implementar el “Plan maestro” del ministro del Interior, el socialcristiano Horst Seehofer. Así ha sido denominado el proyecto de 63 puntos que enfrentó a las formaciones conservadoras. Aparte de Merkel, casi nadie conoce el contenido de ese documento, pero, desde hace dos semanas, Seehofer y sus correligionarios citan libremente iniciativas asentadas en sus páginas: transferirle beneficios directamente a los refugiados en lugar de dinero, acelerar los procesos de otorgamiento o denegación de asilo, ampliar la lista de los “Estados de origen seguro” para repatriar a solicitantes de asilo y crear centros para concentrarlos mientras dure la evaluación de sus casos en lugar de distribuirlos por los municipios del país y propiciar su integración, adquirir aviones especialmente para repatriaciones… Ver el video 03:01 Now live 03:01 minutos Compartir El ministro alemán del interior se enfrenta a la canciller Angela Merkel Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente http://p.dw.com/p/2zauY El ministro alemán del interior se enfrenta a la canciller Angela Merkel Distensión entre partidos hermanos Seehofer propuso impedir que solicitantes de asilo entraran al territorio alemán y Merkel se negó a tomar medidas de esa índole sin coordinarlas con el resto de los socios de la Unión Europea. Pero, cuando la coalición de Gobierno parecía estar por desmoronarse, el ministro del Interior retiró su ultimátum y la mandataria dijo estar de acuerdo “sin limitación alguna” con 62 de las propuestas de la CSU. De hecho, parece haber compromiso de cara al punto 63: los solicitantes de asilo que tengan vetado retornar a Alemania por un tiempo y entren de nuevo a su territorio serán expulsados inmediatamente. Todo apunta a que fue ese compromiso el que distendió las relaciones entre los líderes conservadores. El mismo Seehofer señaló públicamente que había consenso en torno a un “62,5” de los puntos. El ministro había sugerido que quienes solicitaran asilo en otros países comunitarios tuvieran prohibido viajar a Alemania, pero Merkel y limitaciones logísticas muy reales ofrecieron resistencia: en la frontera germano-austríaca, a través de la cual viaja la mayoría de quienes buscan refugio en Europa, existen noventa pasos y, hasta ahora, sólo tres de ellos son controlados por la Policía Federal de Alemania. Las responsabilidades de Alemania y de Europa Tanto la CDU como la CSU están bajo presión en Alemania debido a la manera en que se ha conducido la discusión nacional en torno a la recepción de los refugiados desde 2015. Sus competidores, la formación populista de derecha Alternativa para Alemania (AfD), se fortalecen con el paso del tiempo. Si la pugna entre la CDU y la CSU se acentúa, es AfD el que sale ganando. Si el Gobierno de Merkel endurece la política de asilo vigente, es posible que el AfD pierda impulso; pero nada es seguro. Una verdadera respuesta al flujo migratorio que viene del Cercano Oriente y de África sólo puede darla Europa. Eso lo saben Merkel y Seehofer. Y es que ninguna de las fronteras externas de la UE se encuentra en Alemania. Lamentablemente, las cuotas de distribución de refugiados que Berlín le plantea a Bruselas desde hace tres años no han sido bien recibidas por los Estados de Europa Central y Oriental. El proyecto Europea está en peligro, subraya Merkel ahora. Y Alemania ha asumido una responsabilidad demasiado grande. Kay-Alexander Scholz (ERC/CP) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Los ministros de Angela Merkel El trotamundos Heiko Maas (51, SPD) cambia del Ministerio de Justicia al de Relaciones Exteriores. Siendo titular de la cartera de Justicia, desató un amplio debate con su ley contra el odio en internet, y también recibió muchas críticas. Como ministro de RR. EE. podría ganar popularidad. Hay especulaciones acerca de que el político socialdemócrata será el próximo candidato a canciller del SPD.

Los ministros de Angela Merkel El nuevo después de Schäuble Olaf Scholz (59, SPD) es el sucesor de Wolfgang Schäuble como ministro de Finanzas. El exalcalde de Hamburgo seguirá las huellas de Schäuble y buscará evitar contraer nuevas deudas. Así está fijado en el acuerdo de coalición, aunque eso no le guste a muchos socialdemócratas.

Los ministros de Angela Merkel A Hubertus Heil le espera mucho trabajo El antiguo secretario general del SPD Hubertus Heil, de 45 años, será el nuevo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Este Ministerio (BMAS) dispone de un presupuesto de más de cien mil millones de euros. En consecuencia, es la cartera con los mayores gastos.

Los ministros de Angela Merkel Jóven y del Este Franziska Giffey (39, SPD), la actual alcalde del barrio de Neukölln, en el Este de Berlin, se convertirá en ministra de Familia. A Giffey se le conoce como defensora de la Ley y el orden. Con esto se hizo un nombre en el barrio, que tiene fama de ser “un vecindario problemático”.

Los ministros de Angela Merkel De ministra regional a federal Tiene experiencia como ministra a nivel regional. En el estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Svenja Schulze (49, SPD) dirigió hasta 2017 el Ministerio de Investigación. La secretaria general de los socialdemócratas en ese estado, sucede a la saliente ministra de Medio Ambiente, Barbara Hendricks.

Los ministros de Angela Merkel La navaja suiza del SPD La ministra de Familia Katarina Barley (49, SPD) se encargará de la carera de Justicia, que hereda del socialdemócrata Heiko Maas, quien será el próximo ministro de Relaciones Exteriores. Barley aboga por el fortalecimiento de los derechos de las mujeres, y exige que se fomente la igualdad de género en todo los ministerios.

Los ministros de Angela Merkel El arma secreta de Angela Merkel Merkel siempre pudo confiar en Peter Altmeier (59, CDU), también durante la crisis de los refugiados. Ahora, el antiguo jefe de la cancillería se ocupará del Ministerio de Economía y Energía. Después de la pérdida del Ministerio de Finanzas a manos del SPD, el nuevo ministerio de Altmeier es considerado particularmente importante para la CDU.

Los ministros de Angela Merkel Muy cerca de la canciller Helge Braun (45, CDU) también es un hombre en el que Angela Merkel confía, según se cuenta en Berlín. Hasta hace poco era secretario de Estado. Ahora se convierte en el sucesor de Peter Altmeier y ocupa el cargo de jefe de la cancillería. La digitalización es el tema fuerte de Helge Braun.

Los ministros de Angela Merkel Continuidad en la Defensa Ursula von der Leyen (59, CDU) estuvo bajo presión recientemente por el tema del equipamiento y la preparación operacional del ejército. Von der Leyen, quien anteriormente ya fue ministra de Familia durante el gobierno de Merkel, también se baraja como próxima Secretaria General de la OTAN. Ese puesto quedará libre en dos años. Al menos hasta entonces ella seguirá como ministra de Defensa.

Los ministros de Angela Merkel Joven y experta Julia Klöckner (45, CDU) proviene de Renania-Palatinado en el suroeste de Alemania, un estado federado con mucha agricultura. La presidente adjunta de la CDU está familiarizada con el tema. En el próximo gobierno ella dirigirá el Ministerio de Agricultura.

Los ministros de Angela Merkel Joven, crítico, ambicioso Jens Spahn (37, CDU) será el nuevo ministro de Salud. Proviene de Renania del Norte-Westfalia y es considerado un crítico de Merkel. Los medios extranjeros lo ven como un posible sucesor de la canciller.

Los ministros de Angela Merkel Siempre hay una sorpresa El nombramiento de Anja Karliczek (46, CDU) como jefa del Ministerio de Educación fue una sorpresa. La graduada en administración de empresas ganó dos veces seguidas un mandato directo para el parlamento federal. Desde enero de 2017 es directora administrativa del grupo parlamentario conservador CDU/CSU.

Los ministros de Angela Merkel El caso especial de la cultura La cultura no tiene su propio ministerio en Alemania ya que tradicionalmente es asunto de los estados federados. El gobierno en Berlín solo tiene a una secretaria de Estado. La Comisionada del Gobierno Federal para la Cultura y los Medios seguirá siendo Monika Grütters (56, CDU).

Los ministros de Angela Merkel Un nuevo hogar para el jefe de la CSU Horst Seehofer (68, CSU), quien hasta hace poco era el primer ministro de Baviera, se convertirá en el nuevo ministro del Interior. Seehofer pretende impulsar una política migratoria más restrictiva.

Los ministros de Angela Merkel Regresando al Ministerio de Transporte Andreas Scheuer (43, CSU) fue secretario general de su partido. Anteriormente fue secretario de Estado en el Ministerio de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano. Ahora se convierte en titular de esa cartera, que incluye también el tema de la digitalización.

Los ministros de Angela Merkel Müller se queda Ningún ministro, excepto el de Relaciones Exteriores, viaja tanto por el mundo como el ministro de Desarrollo. Gerd Müller (62, CSU) seguirá al mando de la cartera. La lucha contra las causas de la migración a través del desarrollo es una de sus principales tareas.

Los ministros de Angela Merkel Ella cede, pero se mantiene "Al menos nos quedamos con la cancillería", bromearon algunos políticos del partido conservador CDU, después de haberse enterado de que la líder del partido, Angela Merkel (63), había entregado el Ministerio de Finanzas al SPD en las negociaciones para formar una gran coalición. De no haberlo hecho, una nueva coalición hubiese sido poco probable. Autor: Andrea Grunau



