Corresponsal del ″Times″ en El Cairo, expulsada de Egipto | Europa al día | DW | 24.03.2018

La corresponsal en El Cairo del periódico The Times, Bel Trew, ha sido expulsada de Egipto por las autoridades, según informó hoy (24.03.2018) el diario británico. La periodista, afincada en la capital egipcia desde hace siete años, fue detenida hace tres semanas, después de realizar una entrevista al pariente de un hombre que murió en una patera camino de Europa. Según explicó The Times, la Policía no ofreció ninguna información sobre la detención de Trew ni presentó cargo alguno contra ella, sino que los agentes se limitaron a llevarla al aeropuerto y obligarla a coger un vuelvo a Londres.

Fuentes del Gobierno del presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, sugirieron entonces al diario que la deportación podría tratarse de "un error". The Times se abstuvo de denunciar la salida de su corresponsal mientras trataba de determinar si, efectivamente, se había producido algún tipo de "malentendido", pero finalmente los canales diplomáticos informaron de que Trew había sido señalada como "indeseable" y no se le permitiría el regreso al país. Una portavoz señaló que han estado intentado que la periodista volviera a El Cairo, para cubrir las elecciones presidenciales que se celebrarán este lunes, pero "ha quedado claro que las autoridades no tienen ninguna intención de permitir su regreso".(efe)