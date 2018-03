Corea del Norte: ″Kim Jong-un se jugó todas sus cartas con los misiles″ | El Mundo | DW | 19.03.2018

DW: Según informes, Ole Dieh, subdirector del Servicio Federal de Inteligencia (BND), explicó en una reunión conjunta que se podría decir con toda seguridad que Corea del Norte podría alcanzar Europa y Alemania con sus misiles. ¿Qué opina usted sobre estas conclusiones?

Robert Schmucker: Estoy muy sorprendido, porque desde noviembre no han lanzado nada desde Corea y me pregunto qué es lo que ha cambiado ahora. Kim demostró con su misil intercontinental HS 15 que podría quizá alcanzar los 12.000 kilómetros y con una capacidad de carga de hasta 700 kilos, más no.

No sabemos nada sobre muchas cosas, ni de armas nucleares ni de dispositivos de implosión, entre otras cosas. Para mí son solo declaraciones. Si es posible, sí, pero según mis análisis, no creo que se pueda dar el caso.

Más información:Las claves del encuentro entre Trump y Kim Jong-un

Pero la capacidad de carga que usted comentó, ¿sería suficiente para una cabeza nuclear? ¿No se trata entonces de una amenaza concreta?

Sí, naturalmente si se trata de un país que desde hace años o décadas desarrolla armas nucleares y las prueba. Sabemos que en Corea del Norte hubo algunas explosiones y detonaciones, pero nada más. De ahí a sacar la conclusión de que tienen un sistema operativo de armas nucleares, es muy osado.

Robert Schmucker, experto en misiles.

¿Qué indicaría, según su opinión, que Kim Jong-un es de hecho muy bueno amenazando, pero no necesariamente en tecnología de misiles?

Él lanzó un misil desde una posición desde la que nunca lo había hecho. Corea del Norte saca un misil tras otro de la manga y anteriormente no habían hecho nada. Nada más y nada menos que ocho nuevos tipos de misiles en los últimos dos años.

Lo que podemos ver de las indicaciones técnicas, es decir, el motor del misil intercontinental indica que procede de Rusia o de un país que perteneció a la Unión Soviética. La información que ha proporcionado Corea del Norte aporta claramente el tipo de motor utilizado.

Es muy improbable que Corea del Norte haya construido dicho motor de la nada, además de un misil multietapa. Son demasiadas cosas… Además de ocho tipos diferentes de misiles que no han sido coordinados entre sí.

Más información: Opinión: Enfrentamiento de los machos alfa

Pero si incluso esos misiles fuesen desarrollados en el extranjero, ¿se podrían utilizar?

No, se podrían usar cuando estén preparados para hacerlo. Es decir, tendrían que lanzarlos 30 veces y, además, la línea de producción tiene que encajar. El material tiene que aguantar bajo diferentes temperaturas. Tienen que poder lanzarse con exactitud en la trayectoria de vuelo al oeste y al este. Se tiene que probar y comprobar todo. Además es necesario un dispositivo de implosión que pueda aguantar temperaturas, retrasos, que lo soporte todo. Todos estos aspectos no se han demostrado ni comprobado aún.

Kim Jong-un: ¿Y ahora qué?

¿Son desmesuradas las sanciones con las que se quiere castigar a Kim?

En absoluto, son necesarias. Él se jugó todas sus cartas con los misiles y con las últimas explosiones. No tiene nada más e incluso lo dijo él mismo: "Hemos llegado al final, terminamos, tenemos todo lo que necesitamos”. Ahora verá lo que sucede, vendrán las negociaciones. Y es que él no puede seguir amenazando. Tiene un misil intercontinental, ¿con qué más quiere seguir amenazando? En teoría podría hacerlo si lanzara un misil cada semana. En Occidente tendríamos entonces un motivo para prenguntar: ¿Qué está pasando, qué tiene entonces de verdad? ¡Es increíble!

Robert Schmucker es catedrático de tecnología aeroespacial de la Universidad Técnica de Múnich.

Hans Spross (RMR/JOV)

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Kim Il-sung: calendario oficial comienza en 1912, año de su nacimiento Kim Il-sung, el primer y "eterno" presidente de Corea del Norte, asumió el poder en 1948 con el apoyo de la Unión Soviética. El calendario oficial del país comienza en su año de nacimiento, 1912, designándolo "Primer Juche", en referencia al nombre de la ideología estatal. El primer dictador norcoreano tenía 41 años cuando se firmó el armisticio que terminó la Guerra de Corea (foto).

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Idolatría total Después de la guerra, la máquina propagandística de Pyongyang ha tejido una narrativa mítica alrededor de Kim Il-sung. Su infancia y el tiempo que pasó luchando contra las tropas japonesas en los años 30 fueron “ennoblecidos” para retratarlo como un genio político y militar. En el congreso del partido de 1980, Kim anunció que su hijo, Kim Jong-il, sería su sucesor.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Memorias inconclusas En 1992, Kim Il-sung comenzó a escribir y publicar su autobiografía, "Memorias", en la que describe su infancia. El líder norcoreano afirma que a los 6 años participó en su primera manifestación contra los japoneses y, a los 8, se involucró en la lucha por la independencia. Las memorias quedaron inconclusas con su muerte en 1994.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Poder y hambre Después de pasar algunos años en la primera fila del régimen, Kim Jong-il asumió el poder tras la muerte de su padre. Sus 16 años de gobierno fueron marcados por el hambre y la crisis económica en un país ya empobrecido. Pero el culto a su personalidad y su padre, Kim Il-sung, creció aún más.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim En la montaña sagrada coreana de Paekdu Los historiadores creen que Kim Jong-il nació en un campo militar en el este de Rusia, probablemente en 1941. Pero la biografía oficial afirma que su nacimiento se produjo en la montaña sagrada coreana de Paekdu, exactamente 30 años después del nacimiento de su padre, el 15 de de abril de 1912. Según una leyenda, ese nacimiento fue acompañado por una estrella y un arco iris doble.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Matrimonios y asesinatos Kim Jong-il tuvo tres hijos y dos hijas con tres mujeres, hasta donde se sabe. Esta foto de 1981 muestra a Kim Jong-il sentado junto a su hijo Kim Jong-nam, fruto de su matrimonio con la actriz Song Hye-rim (que no aparece en la foto). La mujer a la izquierda es Song Hye-rang, hermana de Song Hye-rim, y los dos adolescentes son hijos de Song Hye-rang. Kim Jong-nam fue asesinado en 2017.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Mitología, leyenda y muerte Según Pyongyang, la muerte de Kim Jong-il en 2011 estuvo acompañada de misterios. Los medios estatales informaron que el hielo se estremeció en un lago, una tormenta de nieve paró súbitamente y el cielo se puso rojo sobre la montaña Paekdu. Después de la muerte de Kim Jong-il, una estatua de 22 metros de altura del dictador fue erigida cerca de la de su padre (izq.) en Pyongyang.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Suiza, dictador y basquetbolista Kim Jong-un se mantuvo fuera de foco antes de subir al poder. Su edad también es motivo de controversia, pero se cree que nació entre 1982 y 1984. Estudió en Suiza. En 2013, sorprendió al mundo al encontrarse con Dennis Rodman, antigua estrella del baloncesto estadounidense, en Pyongyang.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Un piloto prodigio Como los dos líderes antes de él, Kim Jong-un es tratado como un santo por el régimen estatal totalitario. En 2015, los medios surcoreanos reportaron que el nuevo líder ya sabía conducir a los 3 años.

Corea del Norte: verdades y mitos sobre la dinastía Kim Kim y su bomba de hidrógeno Aunque Kim llegó al poder más joven y menos conocido por el público que su padre y abuelo, consiguió mantener el control del poder. El asesinato de su medio hermano Kim Jong-nam, en 2017, sirvió para cimentar su reputación externa de dictador despiadado. El líder norcoreano también amplió el arsenal de armas del país. Autor: Darko Janjevic (jov/vt) Autor: Darko Janjevic



