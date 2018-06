Cinco momentos de la derrota de Argentina

1. Todos contra Sampaoli

El entrenador argentino está sometido a presión ante los escuálidos resultados que ha obtenido. El atacante Sergio Agüero respondió con un tajante "que diga lo que quiera” a la pregunta de si coincidía con Sampaoli sobre que el sistema de juego había fracasado. Los fanáticos argentinos en Moscú lo insultaron y escupieron y corrió el rumor, luego desmentido, de que los jugadores habían exigido que el técnico no dirigiera el partido ante Nigeria.

2. La cara de Messi

Antes incluso de que comenzara el partido con Croacia, la cara del astro Lionel Messi dejaba entrever que algo no estaba bien. En el partido mismo parecía agobiado, desganado, y por largos pasajes vagó por el terreno de juego sin rumbo. No se vio la chispa, el arranque imparable, la jugada maestra a las que tiene acostumbrados a los espectadores. ¿Qué pasa con el jugador de Barcelona? ¿Por qué no rinde en su selección al nivel que esperan los aficionados? La imagen de él con actitud derrotada dio la vuelta al mundo.

3. El llanto de Maradona

Diego Armando Maradona está en Rusia apoyando a la selección argentina. El también exentrenador pasó por diferentes estados de ánimo a lo largo del encuentro. Como por sí solo atrae miradas, sus acciones no pasan inadvertidas. Durante el partido con Croacia gritó, alentó con una camiseta en la mano, rezó y, al ver concretada la dolorosa derrota por 0-3, lloró. Y las cámaras lo captaron.

4. Ataque cobarde

En pleno encuentro, un asistente al partido captó con su teléfono móvil el momento exacto en que unos siete aficionados argentinos golpean en una de las salidas desde las tribunas a dos hinchas croatas. A uno lo patean en el piso hasta que otras personas intervienen para detener el alevoso ataque. Se ve pasar a una encargada de seguridad que no hace nada. Una vergüenza.

5. El arte de sacar cuentas

El escenario para Argentina no pinta bien. Ante Nigeria solo les vale un triunfo, e incluso en ese escenario dependen de que Islandia no gane a Croacia. Un empate con los africanos deja a la selección de Sampaoli fuera. Así que todos los aficionados ya sacaron calculadoras. Este viernes 22 de junio, toda Argentina aplaudió el triunfo de Nigeria ante Islandia. Otro resultado complicaba mucho las opciones de la Albiceleste.

Autor: Diego Zúñiga (EL)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |