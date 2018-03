Cientos de miles piden más control sobre las armas en las calles de EE.UU. | El Mundo | DW | 24.03.2018

La "Marcha por nuestras vidas" convocada hace más de un mes por supervivientes de la masacre en una secundaria de Florida que dejó 17 muertos arrancó este sábado (24.03.2018) en varias ciudades de Estados Unidos y el mundo con una asistencia masiva y un mensaje claro: "Esto es solo el comienzo".

La protesta, que busca principalmente frenar la violencia armada en el país norteamericano a través de leyes de armas más estrictas, tiene como epicentro Washington pero en todos los rincones del país cientos de miles se unieron al llamado.

Entre el Capitolio y la Casa Blanca fue instalada una gran tarima que fue rodeada por miles de personas, que pese a las bajas temperaturas, acudieron masivamente para escuchar los discursos de supervivientes y familiares de víctimas de masacres ocurridas en todo el país.

"Fuera (los políticos)" y "No más" se escuchaban a los asistenes que portaban pancartas con mensajes en contra del uso indiscriminado de armas y en favor de la vida y la protección de niños y jóvenes. Intervinieron en el acto artistas como Andra Day, Common, Demi Lovato o Miley Cyrus.

Los organizadores de la protesta, supervivientes del tiroteo en la escuela Marjory Stoneman Douglas (MSD) de Parkland, en Florida, fueron claros en su intervención: "los votantes este año somos nosotros".

La juventud protagonizó las protestas por un mayor control de las armas

"Estamos pidiendo leyes de sentido común para el uso de armas", dijo Cameron Kasky, quien recordó a sus compañeros y profesores muertos, mientras que David Hogg, otro alumno del MSD, aseguró: "Hoy es el comienzo de la primavera y mañana el de la democracia", en referencia a las elecciones legislativas que se celebran a fin de año.

"No podemos hacer que Estados Unidos sea grande otra vez si no tenemos un Estados Unidos seguro antes. No olvidemos que cada político trabaja para nosotros", declaró a su turno Jaklin Corin, otra de las estudiantes del MSD.

En Berlín y otras ciudades del mundo también hubo manifestaciones en solidaridad con la "Marcha por nuestras vidas"

Parkland: "Esto es solo el comienzo"

Entretanto, en Parkland, la pequeña localidad ubicada a unos 58 kilómetros al norte de Miami en donde ocurrió la masacre, otros cientos de miles marcharon en solidaridad con quienes viajaron a la capital estadounidense.

"Esto es solo el comienzo, la carrera empieza hoy", recordó desde allí Max Schachter, padre de Alex, uno de los jóvenes que murió en el tiroteo del Día de San Valentín.

"Esas 17 vidas no fueron ni serán en vano. Seguiremos adelante", dijo el hombre al manifestar el orgullo que le produce lo hecho por los jóvenes. "Necesitamos acción", insistió.

EAL (dpa, ap, efe)

