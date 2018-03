Bruselas rechaza registrar iniciativa para evitar el brexit | Europa al día | DW | 21.03.2018

La Comisión Europea (CE) denegó hoy (21.03.2018) el registro de la iniciativa ciudadana "Amigos británicos, quedense con nosotros en la Unión Europea", ya que, indicó, no se basa en ninguna herramienta legislativa concreta que permita, sobre el papel, dar la vuelta el brexit.

La iniciativa, impulsada por un grupo de europeos no británicos, tenía el objetivo de "crear una plataforma que permita a todos los europeos alcanzar a una mayoría de ciudadanos británicos y darles a todos la oportunidad de decir lo que piensan", explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

Sin embargo, la propuesta no contenía información sobre cómo se podría llevar a la práctica esta idea para "permitir a ciudadanos europeos fuera del Reino Unido anular una decisión soberana del pueblo británico o hacerles cambiar de idea".

"Si bien a la Comisión le apena la decisión del Reino Unido de irse de la Unión Europea, no hay base legal en los tratados que permita la adopción de un acto legal en la UE para anular la decisión del Reino Unido", señaló la CE.

La Iniciativa Ciudadana Europea permite que particulares presenten sus propuestas legislativas al Ejecutivo comunitario, para lo cual deben registrar su idea y posteriormente recabar el apoyo de un millón de personas.

Las condiciones de Bruselas para admitir una iniciativa y que esta empiece a reunir firmas son que la acción propuesta no quede "manifiestamente fuera" de los poderes de la Comisión, que no sea abusiva, frívola o vejatoria y que no sea contraria a los valores de la Unión. (dpa)