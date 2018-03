Boris Johnson: ″Putin no puede evadir su responsabilidad″ | Europa | DW | 20.03.2018

DW: Sr. Johnson, hace algunos días usted dijo que es muy probable que el presidente Putin haya ordenado personalmente el uso del agente nervioso para atacar al doble exespía Serguei Skripal. ¿Qué pruebas tienen usted y el Parlamento británico para sostener esta postura?

Boris Johnson: Pienso que en primer lugar es muy importante señalar que los culpables de esto no son ni los rusos ni Rusia. No tenemos una disputa con Rusia. Estos son asuntos con el Kremlin y con el Estado ruso. Y la razón por lo que lo dije es que si miramos la sustancia que se ha utilizado, es el agente Novichok, según nuestros investigadores en Port Down. También tiene que tener en cuenta que Sergei Skripal es alguien que fue identificado como objetivo para ser liquidado y que Vladimir Putin dijo que los traidores, por ejemplo, los desertores como el señor Skripal, tendrían que ser envenenados. Por lo tanto, es un agente nervioso ruso.

¿Tiene usted alguna prueba contundente de que Putin lo ordenó directamente? Porque lo que usted dice es la acusación más directa que se haya hecho jamás a un líder ruso.

Alguien tiene que ser el responsable y nosotros en el Reino Unido pensamos que la evidencia, la culpabilidad señala al Estado ruso como fue también en el caso de Alexander Litvinenko. Recuerde que el rastro de polonio conducía claramente al Estado ruso. Al final, el señor Putin es el responsable y temo que no puede evadir su responsabilidad y culpabilidad.

¿Por qué usted, quiero decir el Gobierno británico, hace esta declaración sin esperar los resultados de la investigación que usted está dirigiendo ahora?

Es porque tenemos una experiencia muy amarga con lo que sucede con la Rusia de Putin cuando nos enfrentamos a un problema así. Hace 12 años tuvimos el asesinato de Alexander Litvinenko en Londres. En aquel momento fue un hecho insólito. El Reino Unido procedió con un inmenso cuidado y lentitud y decidimos colaborar con el sistema judicial ruso para intentar extraditar al señor Kovtun y al señor Lugovoi, sospechosos de haber cometido el delito. Al final obtuvimos una especie de negativa sarcástica e irónica al comprometerse con nuestro proceso judicial. Nos pareció muy importante tomar esta decisión, para demostrar que si se va a seguir usando un agente nervioso negligentemente del tipo que no se ha usado en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, si se va a hacer en Salisbury, entonces se tienen que enfrentar a algunas consecuencias diplomáticas.

Usted argumenta que la procedencia de este agente nervioso, Novichok, es Rusia. ¿Cómo logró descubrirlo tan pronto? ¿Cuenta Gran Bretaña con muestras del agente?

Permítame ser claro con usted. Si miramos las evidencias, quiero decir la gente de Porton Down, el laboratorio…

Es decir, ellos tienen muestras…

Sí las tienen. Y el responsable del caso fue totalmente categórico y yo mismo pregunté: ¿Está seguro? Y respondió que no tenia ninguna duda. La diferencia entre esta y la última vez hace doce años, es que hay mucha más empatía por parte de la comunidad internacional, porque hay más comprensión por el comportamiento que Rusia ha estado profesando en los últimos años.

Zhanna Nemtsova y Boris Johnson durante la entrevista.

El Kremlin dice que le gustaría tener acceso al material del caso. ¿Se lo permitirán ustedes a los investigadores rusos?

Creo que, en primera instancia, diré respetuosamente a los detectives del Kremlin que confiaremos en los expertos técnicos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Veamos cuál es su evaluación. Ese es el procedimiento adecuado que Reino Unido debe seguir de acuerdo al Tratado de Armas Químicas. Además tengo que decir que la posición rusa sobre lo que le sucedió con este Novichok es cada vez más extraña.

El Gobierno británico y el primer ministro del Reino Unido han anunciado algunas medidas y usted ya ha expulsado a 23 diplomáticos rusos de su país y obtuvo la misma respuesta por parte de Rusia. ¿Qué otras medidas van a adoptar?

Hemos expulsado a 23 diplomáticos, probablemente espías enmascarados de diplomáticos, y hay otras cosas que vamos a hacer. En particular, estamos protegiendo más nuestras fronteras, tenemos muchas leyes que nos permiten tomar medidas enérgicas contra el dinero que se ha obtenido en el Reino Unido ilícita o corruptamente. Podemos hacerlo. Tenemos la Agencia Nacional del Crimen y la Unidad Nacional de Delitos Económicos. Y estas seguirán adelante con ese trabajo, pero debo recalcarle una cosa: el Reino Unido es un país que se halla bajo el imperio de la ley.

Boris Johnson es desde julio de2016 Ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido. Anteriormente fue alcalde de Londres durante ocho años.

Zhanna Nemzova (RMR/EL)

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un cadete de la KGB Putin nació en San Petersburgo en 1952. Tras finalizar sus estudios de Derecho, se unió al servicio de inteligencia soviético KGB en 1975. Su primera tarea consistió en observar ciudadanos extranjeros y empleados de consulados en su ciudad natal. Después fue enviado a Dresde, en el este de Alemania. Tras la caída del Muro De Berlín, Putin quemó cientos de documentos de la KGB.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Su mentor político A la izquierda, se puede ver al joven Putin junto al exalcalde de San Petersburgo Anatoly Sobchak. Éste había sido profesor de Putin, asesorándolo en materia de política internacional. Pese a un escándalo de corrupción al comienzo de su carrera política, su amistad con Sobchak evitó que perdiera su puesto.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Un ascenso meteórico Putin pronto cambió San Petersburgo por la capital política, Moscú. En 1997, el presidente Boris Yeltsin le dio un puesto de nivel medio en su gobierno, un cargo que Putin supo aprovechar para entablar importantes amistades políticas, que le servirían en el futuro.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder La muerte de un amigo La muerte de Anatoly Sobchak, en el año 2000, afectó profundamente a Putin. Su antiguo mentor fue uno de los primeros políticos que propusieron a Putin como presidente. Un año antes, había usado sus conexiones políticas para que se desestimaran las acusaciones por corrupción contra Sobchak.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Presidente interino En junio del año 2000, Boris Yeltsin dimitió, dejando a su primer ministro como jefe interino. En el marco de la campaña presidencial, resurgieron las acusaciones de corrupción en contra de Putin de cuando trabajaba en el gobierno de San Petersburgo. Marina Salye, la abogada que sacó a la luz el tema, fue obligada a abandonar la ciudad.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Tándem "democrático" Puesto que la Constitución prohibía una segunda reelección consecutiva de Putin en 2008, su primer ministro Dimitri Medvedev se presentó a las elecciones. Cuando éste asumió la presidencia nombró a Putin como su primer ministro. Esta maniobra fue fuertemente criticada como antidemocrática y, en Moscú, muchos consideraban a Medvedev un títere de Putin.

Vladimir Putin: el camino hacia el poder Victoria electoral En marzo de 2018, Vladimir Putin fue reelegido por tercera vez como presidente. Puesto que el mandato presidencial se ha extendido, Putin gobernará los próximos seis años. Los comicios estuvieron marcados por una oposición debilitada y acusaciones de fraude. Autor: Elizabeth Schumacher



