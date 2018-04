Borges pide a España que lidere rechazo a comicios venezolanos

El expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, pidió este jueves (05.04.2018) a España que lidere el rechazo internacional a los comicios convocados por Nicolás Maduro el 20 de mayo en el país suramericano, que la oposición considera un "fraude".

"España es la bisagra entre Europa y América Latina" y tiene "un papel determinante", destacó en una rueda de prensa ofrecida en Madrid junto al ex jefe del Gobierno español Felipe González y opositores venezolanos como el alcalde de Caracas Antonio Ledezma.

El expresidente del Parlamento de Venezuela viajó esta semana a París y a Madrid para exponer la "urgencia" de la crisis venezolana a poco más de un mes de la celebración de elecciones presidenciales en Venezuela, consideradas por la oposición "un fraude electoral".

En España, además, pedirá al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "acelere" la tramitación de las solicitudes de asilo de miles de ciudadanos venezolanos. El mandatario tiene previsto recibir este mismo jueves a Borges, según confirmaron a dpa fuentes de Moncloa.

Críticas a Zapatero

La jornada del ex presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela arrancó en Madrid con un encuentro con el socialista Felipe González, quien en su día se unió a la defensa legal de opositores venezolanos presos como Leopoldo López con una actitud muy crítica hacia Maduro.

"La comunidad internacional no puede avalar las elecciones", dijo el exmandatario español, quien lamentó a su vez que el ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerció de mediador en la crisis venezolana, no se reuniera con él para hablar en profundidad sobre la situación en el país suramericano. Por su parte, Borges dijo que Zapatero podría haber jugado un papel "estelar" en la crisis, pero que "se perdió la oportunidad".

En este sentido, González fue crítico con Maduro y le acusó de haber "jugado" con el diálogo "hasta aburrir". "El diálogo por el diálogo no tiene sentido (...) Lo único que ha hecho es darle tiempo al Gobierno" venezolano, dijo el ex jefe del Ejecutivo español.

González defendió también la importancia de las sanciones "contra los que están destruyendo Venezuela" e instó a la comunidad internacional a coordinarse contra el Gobierno de Maduro, con medidas como "no avalar" las elecciones de mayo ni la "Asamblea Prostituyente", como denominó a la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro. (dpa)

