Alemania

Asilo en Alemania: ¿sin pasaporte no hay expulsión?

Unas 65.000 personas no fueron expulsadas de Alemania el año pasado por no tener documentos de viaje. Pero no cooperar en el proceso puede conllevar incluso multas.

En 2014, John O. (nombre ficticio) recibió una carta en la que se le comunicaba que su solicitud de asilo había sido rechazada. El hombre, de 41 años, procedía de Nigeria y llevaba ya tres años viviendo en Alemania. Lea también: Alemania: los refugiados y el acto reflejo de la sospecha Alemania: 11.000 nuevos solicitantes de asilo en febrero Las autoridades migratorias quieren ahora expulsar a John O. Pero él dice que, puesto que su pasaporte le fue robado, eso no es posible. Sin documentos de viaje no hay camino de regreso hasta Nigeria. "Se le ha prorrogado por un mes el permiso para quedarse”, dice el jurista Lothar Panzer, que asesora jurídicamente a este hombre en relación con su proceso de solicitud de asilo. "Cada mes tiene que volver a las oficinas para cerciorarse de que se lo vuelven a prorrogar”, explica Panzer en una entrevista con DW. John O. es uno de los cientos de miles de extranjeros que permanecen en Alemania después de que sus solicitudes de asilo fuesen rechazadas. No son expulsados por diversos motivos: por estar enfermos, por no haber vías seguras de vuelta a su país de origen, por haber allí una guerra o por ser apátridas. También están los casos como el de este nigeriano, en los que la razón es que falta el pasaporte o el documento de identidad. Ver el video 26:01 Compartir ZonaDocu - Alemania, el nuevo hogar - El sueño de tener un trabajo Enviar Facebook Google + Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente http://p.dw.com/p/2sQaJ Alemania, nuevo hogar: el sueño de tener trabajo Los países de origen no colaboran Según el Ministerio del Interior germano, el año pasado fueron 65.000 las personas que tenían que abandonar Alemania pero se quedaron por la ausencia de estos documentos. Son casi el doble que el año anterior. "El aumento está relacionado con la entrada de un gran número de refugiados en los años 2015 y 2016", dice Ernst Walter, presidente del Sindicato la Policía Federal. Este cuerpo policial, la Bundespolizei, es el responsable de la expulsión de estas personas. "Pero también está conectado con el hecho de que cada vez son más los que intentan ocultar su identidad para no verse expuestos al peligro de una expulsión”, añade Walter, entrevistado por DW. "Y nuestra obligación como autoridad es hacer cumplir la legalidad. Naturalmente no puede ser que alguien tire su pasaporte y oculte su identidad”. "Por eso es importante", prosigue Walter, "aclarar el origen y la identidad de los solicitantes de asilo rechazados y procurar un pasaporte sustitutorio. La Bundespolizei es especialmente adecuada para este cometido, porque mantiene un contacto permanente con las autoridades policiales de otros países, como Marruecos". No obstante, según un reporte interno del Ministerior del Interior, citado por el grupo de medios Funke, la cooperación con autoridades extranjeras sigue siendo a menudo lenta, refiriéndose a diferentes países, como India, Pakistán o Líbano, entre otros. Presión de Berlín El Ministerio del Interior quiere por tanto aumentar la presión sobre los países de origen que menos cooperan, sobre todo porque la falta de documentación es la principal causa para emitir autorizaciones para seguir residiendo en Alemania. Una forma para lograr más colaboración de los países de origen consistiría en "más ayuda al desarrollo si se colabora en la emisión de visados", según dijo el portavoz ministerial, Johannes Dimroth. "Hay que utilizar todas las posibilidadese en la relación bilateral”, argumentó Dimroth. "Al fin y al cabo, los países de origen están obligados a recibir a sus nacionales". La ayuda al desarrollo alemana financia puestos de trabajo en diferentes países de origen ¿Pretende Alemania reducir la ayuda al desarrollo si los países no expiden pasaportes para estas personas? En el Ministerio de Ayuda al Desarrollo esta idea no despierta simpatías. Su enfoque es aportar estímulos positivos. Se destinarán 500 millones de euros anuales a financiar puestos de trabajo y de formación profesional a personas que acepten volver a Irak, Nigeria, Afganistán y otros países. El ministro Gerd Müller, de la CSU, tiene intención de persuadir con esto a entre 20.000 y 30.000 solicitantes de asilo a volver por su propia voluntad a su país, según anunció al diario Augsburger Allgemeine. El solicitante de asilo debe poner de su parte Pero no todos los extranjeros que no presentan su pasaporte lo han destruido con mala intención. "A veces son los traficantes de personas quienes les quitan sus documentos de identidad", dice Claus-Ulrich Prölß, director del Consejo de Refugiados de Colonia. Por otro lado, muchos destruyen los documentos en el comienzo mismo de su viaje por miedo a la policía y las fuerzas armadas de sus países, como es el caso, por ejemplo, de Eritrea. "Claro que se tiene y se debe presentar un pasaporte cuando se tiene, para dejar clara la identidad desde el principio”, subraya Prölß. "El pasaporte solo no basta para expulsar a una persona, hacen falta otros motivos”. Prölß advierte a los solicitantes de asilo sobre dar datos falsos a las autoridades alemanas. Luego puede volverse en su contra, una vez que estén bien integrados y tengan derecho a ayudas financieras del Gobierno. Si el pasaporte no está, el solicitante de asilo debe ayudar a que esté disponible otro para poder aclarar su identidad. Esta cooperación es obligatoria; de lo contrario la policía puede registrar la vivienda o el teléfono móvil e incluso imponer multas. A John O., le llegó a casa una sanción por no haber colaborado en los trámites. Él puso un recurso y la semana pasada un juzgado de primera instancia sentenció que 700 euros era una cantidad demasiado alta para el nigeriano. Mientras tanto, ya se ha pasado por la embajada nigeriana para solicitar un nuevo pasaporte. Autor: Peter Hille (EAL/MS) Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube | Deportaciones de Alemania a Afganistán Vuelos polémicos El 12 de septiembre de 2017, un avión despegó del aeropuerto de Düsseldorf con rumbo a Afganistán, llevando a bordo a 15 personas cuyas solicitudes de asilo habían sido rechazadas. Fue la primera deportación colectiva a ese país desde la explosión de un coche-bomba cerca de la embajada alemana en Kabul, en mayo. Los Verdes y La Izquierda calificaron la reanudación de las deportaciones de "cínica".

Deportaciones de Alemania a Afganistán Luchando por una oportunidad En marzo de 2017, estudiantes de secundaria de Cottbus provocaron titulares con una campaña para salvar a tres compañeros afganos de la deportación. Hicieron manifestaciones, recolectaron firmas y dinero para contratar a un abogado que apelara contra la denegación del asilo. Sabían que sus amigos, entre ellos Wali (foto), no podían ser deportados mientras hubiera un proceso en curso.

Deportaciones de Alemania a Afganistán "Kabul no es seguro" "Viaje hacia el peligro mortal", dice este cartel que levanta un manifestante en el aeropuerto de Múnich, en febrero. En los aeropuertos alemanes suele haber protestas cuando se llevan a cabo deportaciones. Los manifestantes consideran que Afganistán es demasido peligroso como para que los refugiados regresen allí.

Deportaciones de Alemania a Afganistán De Wuerzburgo a Kabul Badam Haidari pasó siete años en Alemania antes de ser deportado a Afganistán, en enero de 2017. Previamente había trabajado para USAID en Afganistán y huyó de los talibanes, a los que sigue temiendo. Todavía alberga la esperanza de poder regresar a Alemania.

Deportaciones de Alemania a Afganistán Minorías perseguidas En enero de este mismo año, el afgano hindú Samir Narang fue deportado desde Hamburgo, donde había vivido cuatro años con su familia. El joven señaló en una entrevista radial que Afganistán "no es seguro". Afirmó que los miembros de minorías que regresan son blanco de presecución religiosa en ese país musulmán. La deportación de Samir "pone en peligro su vida", según change.org.

Deportaciones de Alemania a Afganistán Ayuda a los retornados Los solicitantes de asilo rechazados en Alemania y deportados a Kabul pueden dirigirse a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en busca de asistencia. También una organización de especialistas en materia psicosocial asesora a los retornados. Autor: Dagmar Breitenbach



DW recomienda

Audios y videos sobre el tema