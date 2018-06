Anna Delvey: la increíble historia de una estafadora

Según la revista New York Magazine, Anna Delvey, alias Anna Sorokin (en la foto a la derecha) vivió una vida llena de lujos que muchas jóvenes europeas sueñan con tener: pasó largas estadías en hoteles de lujo en Nueva York, asistió a fiestas donde conoció a ricos y famosos, cruzó el Atlántico solo para asistir a una muestra de arte y paseó por Venecia durante la Bienal.

Incluso, una vez contrató un jet para poder asistir a una tradicional conferencia anual de inversores en Omaha y encontrarse allí con Warren Buffett. Durante una semana se hospedó en un hotel cinco estrellas en Marruecos, cenó en restaurantes gourmet junto con celebridades, y, por supuesto, dejó su vida documentada en su cuenta de Instagram. Todo eso lo hizo sin poseer, en realidad, ni un centavo.

En Nueva York, Delvey le contó a sus amigos un cuento de hadas: que era heredera de Eschweiler, una ciudad cercana a Colonia, Alemania, y estaba a la espera del fideicomiso para seguir adelante con sus planes. Quería inaugurar un centro de artes visuales en la histórica iglesia neoyoroquina Missions House, que se encuentre en la intersección de la Park Avenue y la calle Este 22. Delvey comenzó con la planificación de este sueño, contrató a un diseñador gráfico para que creara el logo de la "Fundación Anna Delvey". A su vez, solicitó varios préstamos bancarios por millones de dólares.

El centro de arte nunca se inauguró. La vida de Anna Delvey resultó ser una completa farsa. Finalmente, en octubre de 2017 fue arrestada porque había firmado varios cheques sin fondo y tenía muchas cuentas sin pagar. Engañó y traicionó a sus propios amigos, que no podían creer lo que estaban viviendo. Rápidamente el castillo de naipes se desvaneció.

Anna Delvey, o mejor dicho Anna Sorokin, nació en Rusia y se mudó a Alemania cuando era niña. Luego de ser acusada por estafa, Anna le concedió una entrevista a Jessica Pressler, el 28 de mayo de 2018, para la revista New York Magazine. La exclusiva fue publicada en el sitio web The Cut.





No fue difícil conseguir dinero

En el artículo,"Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It” (“Quizás ella tenia tanto dinero que le perdió el rastro”), Pressler no solo habló con Anna Delvey, sino también con sus amigos en Nueva York. En la entrevista reveló un mundo inaccesible para muchas personas, en el que es fácil conseguir amigos y dinero. “Es difícil desarrollar perseverancia”, dijo Anna a Pressler, “pero no cobrar dinero”.

Y ese dinero no era de ella. Su papá, chofer de camiones y gerente de una empresa mediana en Eschweiler, dijo a la revista New York Magazine: “Hasta ahora nunca he escuchado sobre un fideicomiso”. La historia ha causado un gran revuelo en las redes sociales. En Twitter la llaman “Soho Grifter” (la timadora de Soho).

Un conocido de Delvey, con el que tomó contacto cuando ella hizo una pasantía en una compañía de modas en Berlín, dijo a New York Magazine que muchas personas fueron estafadas por la falsa heredera. “Ella engañó y le mintió a todos,” señaló esa fuente.

Estafas por doquier

Rachel Deloache Williams, editora de fotografía de Vanity Fair, es una de las tantas víctimas de Delvey. A pesar de que eran amigas, Williams la enfrenta en la corte. Rachel Deloache Williams escribió en la revista sobre las desagradables experiencias que tuvo con Delvey. “Tratar de recuperar mi dinero se convirtió en un trabajo de tiempo completo. El estrés no me dejaba dormir durante la noche y consumía todas mis energías. Mis colegas me veían demacrada, estaba pálida y desorientada en la oficina”.

Michael Xufu Huang, coleccionista de arte, fue otra de las víctimas de estafa. Anna y Michael fueron a la Bienal de Venecia y él dijo a la New York Magazine que le sorprendió que Delvey le pidiera que pagase por su boleto de avión. Xufu Huang olvidó la promesa que ella hizo de devolverle el dinero. Le debía alrededor de 2.000 o 3.000 dólares. Aún no se conoce el valor total de las estafas de Delvey. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿Por qué las estafas de Anna Delvey no salieron a la luz antes?

“Su vida es como una obra de arte”, dijo Ben Davis, del sitio web Art Net, en su articulo titulado "How Purple Magazine Intern-Turned-Scam Artist Anna Delvey Turned Contemporary Art Into the Perfect Tool for Fraud” (Cómo la estafadora Anne Delvey convirtió a través de la revista Purple el arte contemporáneo en la perfecta herramienta para realizar fraudes). “Viendo la cuenta de Instragram de Delvey, se aprecia cómo el arte se ha vuelto vacío de significado”, añadió Davis.

“Lo que me interesa saber de esta historia es de qué manera Delvey pudo perpetrar esas estafas durante tanto tiempo, alardeando sobre las representaciones de una riqueza que no existía. Es como cuando una asociación superficial que alude al arte es confundida con el amor al arte y la apreciación verdadera del mismo, dijo Ben Davis.

Netflix y la productora Shondaland han adquirido los derechos del artículo de la revista New York Magazine. Shonda Rhimes, más conocida por ser la creadora de la serie "Grey's Anatomy" (2005), será la guionista.

Courtney Tenz (BT/CP)

