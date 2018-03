Amigo del exagente ruso dice que este pidió perdón a Putin | Europa al día | DW | 24.03.2018

El ex agente doble ruso Sergei Skripal, que ha sido envenenado, pidió por carta perdón al presidente ruso Vladimir Putin, según dijo un compañero suyo de la época de la escuela, en declaraciones que este sábado (24.03.2018) emite la televisión británica BBC.

"Escribió a Vladimir Putin y le pidió que le otorgara un perdón total, así como permiso para poder viajar a Rusia", contó Vladimir Timoshkov en la entrevista.

Moscú niega haber recibido jamás una carta de Skripal. "No, ese no es el caso", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al ser preguntado al respecto por la agencia de noticias rusa, Ria Nowosti.

Timoshkov dijo que Skripal lo contactó en 2012 a través de su hija Julia. Le dijo que no era un traidor y que se sentía comprometido con la antigua Unión Soviética, pero no con Rusia, relató Timoshkov. No obstante, agregó, Skripal se arrepintió de haber sido un agente doble porque eso le complicó la vida. Fue condenando en 2006 en Rusia y cuatro años después fue liberado en Reino Unido en el marco de un intercambio de prisioneros.

Skripal y su hija Julia fueron hallados inconscientes el 4 de marzo en el banco de un parque en la ciudad de Salisbury. Los investigadores británicos estiman que fue envenenado con un agente químico que se empleaba en la época de la extinta Unión Soviética.

Ambos se encuentran en estado crítico pero estables desde entonces. Rusia niega cualquier responsabilidad en lo ocurrido. Reino Unido y Rusia ya han ordenado la expulsión de decenas de diplomáticos de los respectivos países. (dpa)

