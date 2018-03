Allegados despiden a Stephen Hawking en un funeral privado en Cambridge

Centenares de personas, entre familiares y amigos, uno de ellos el actor Eddie Redmayne, quien interpretó a Stephen Hawking en el filme "The Theory of Everything", dieron hoy (31.03.2018) el último adiós al famoso científico en un funeral privado celebrado en Cambridge.

En una jornada gris y lluviosa, el servicio religioso tuvo lugar en la iglesia St. Mary the Great, de la Universidad de Cambridge, a pesar de que el prestigioso matemático y cosmólogo, fallecido el pasado día 14 a los 76 años, era ateo.

Cuando seis hombres llevaron el féretro a la iglesias las cientos de personas que se habían congregaron en el lugar aplaudieron en honor del científico británico, fallecido el 14 de marzo a los 76 años. A pesar de tratarse de una ceremonia privada, acudieron previa invitación cientos de personas, entre ellas parientes, amigos y colegas del investigador. También se pudo ver al guitarrista de Queen, Brian May, y a la modelo Lily Cole, así como Elon Musk, fundador de la empresa aeroespacial Space X, el escritor Alan Bennett o el astrofísico Brian May, entre otros.

Cenizas estarán cerca de Newton y Darwin

Sobre el féretro del científico se depositó un centro de lilas blancas, que representan el universo, así como una estrella polar confeccionada en rosas blancas. Las campanas sonaron 76 veces a la llegada del féretro, una campanada por cada año del científico. Las cenizas de Hawking, sin embargo, serán enterradas el 15 de junio en la abadía de Westminster, en Londres, cerca de celebridades Isaac Newton y Charles Darwin.

El actor británico Eddie Redmayne

Stephen Hawking

El prestigioso científico, que rechazó el título de caballero que le ofreció en su día la reina Isabel II, contribuyó a establecer las bases de la cosmología moderna y se convirtió en un icono de la cultura popular y tan adorado como una estrella de rock.

La voz robótica del sintetizador con el que Hawking se vio obligado a comunicarse a partir de 1985 y su figura inmóvil en una silla de ruedas aparecieron en multitud de programas y series de televisión, como "The Simpson", "Star Trek" y "The Big Bang Theory".

Su salto a la fama lo había propiciado el libro "A Brief History of Time", en el que en 1988 explicó en un lenguaje accesible los últimos descubrimientos sobre la naturaleza de los agujeros negros y el origen del Universo, campos de los que él mismo había sentado las bases matemáticas.

FEW (EFE, dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |