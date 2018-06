Alemania propone crear fondo europeo contra el desempleo

Mujeres en profesiones tradicionalmente masculinas

Igualdad en el sector de construcción

Colocar suelos, empapelar paredes, para Deng Quien que trabaja como decoradora de interiores en Beijing, no hay nada que haga un hombre que no pueda hacer una mujer. Pero no siempre hay igualdad en el trato en sus lugares del trabajo. “No pasa nada, no puedes cambiarlo. Tienes que seguir", dice, pero sin resignarse.