"Yolocaust" greift respektlose Mahnmal-Besucher an

Darf man auf den Stelen aus Beton hüpfen, seine geschmierten Brote für ein Picknick auspacken oder Verstecken spielen? Diese Fragen sind oft in Bezug auf das 19.000 Quadratmeter große Mahnmal gestellt worden, das 2005 unweit des Brandenburger Tores eröffnet wurde. Besonders skurril oder geschmacklos kann es werden, wenn Touristen ihre Smartphones für ein Mahnmal-Selfie auspacken, in die Kameras grinsen, von Betonstele zu Betonstele hüpfen und das Foto beim Online-Dienst Instagram stolz mit der Bildunterschrift "Jumping on dead Jews @ Holocaust Memorial" versehen.

Screenshot der Seite Yolocaust.de

Shahak Shapira hat genug von diesen Schnappschüssen, die frei auf Facebook, Twitter und Instagram kursieren und gar von weiteren Nutzern mit "Gefällt mir"-Angaben versehen werden. Der Berliner Satiriker sammelte die Selfies im Netz ein und montierte einen anderen Bildhintergrund: Per Mausover steht der Besucher nicht mehr vor dem fotogenen Stelenfeld, sondern mitten in einem ein Massengrab von ausgemergelten Leichen.

Widmung für "Lieblings-Neonazi"

Yolocaust heißt sein mahnendes Projekt, das zeigen soll, was die eigentliche Intention der Betonstelen ist: Das Gedenken an sechs Millionen durch die Nationalsozialisten ermordete Juden. Das Wort ist eine Kombination aus der Abkürzung für "You only live once" (Man lebt nur einmal) und Holocaust. Der "Berliner Morgenpost" sagte der aus Israel stammende Shapira, er hoffe, dank seines Projektes würden sich die Besucher mehr mit der eigentlichen Bedeutung des Mahnmals beschäftigen. Wer sich auf den Fotos erkennt und sie löschen lassen möchte, kann sich an Shapira wenden. Er hat zugesagt, die Bilder dann wieder von der Webseite zu entfernen.

Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

Doch "Yolocaust" hat durchaus auch eine bundespolitische Bedeutung. Bei der Präsentation am Mittwoch Abend soll Shahak Shapira nach Angaben des RBB ergänzt haben: "Dieses Projekt widme ich meinem Lieblings-Neonazi, Bernd Höcke." Der Thüringer Chef der Alternative für Deutschland (AfD) hatte kürzlich für einen Eklat gesorgt, als er bei einer Rede in Dresden das Holocaust-Mahnmal in Berlin als ein "Denkmal der Schande" bezeichnete.