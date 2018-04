Wer verdient die "Lola"?

"3 Tage in Quiberon" von Regisseurin Emily Atef dürfte am Freitag im Berliner Palais im Funkturm im Mittelpunkt stehen. Auf der Berlinale, wo der Film über einen Aufenthalt von Romy Schnieder in der Bretagne zum ersten Mal gezeigt wurde, waren die Reaktionen zwar noch verhalten, doch der Film hat gerade "einen guten Lauf". In den Kino ist er erfolgreich, bei den Nominierungen für den jetzt anstehenden "Deutschen Filmpreis" schnitt er am besten ab. Und das sind die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien:

BESTER SPIELFILM (Nominierungsprämie je 250.000 Euro):

- "3 Tage in Quiberon" von Emily Atef

- "Aus dem Nichts" von Fatih Akin

- "Der Hauptmann" von Robert Schwentke

- "In den Gängen" von Thomas Stuber

- "Das schweigende Klassenzimmer" von Lars Kraume

- "Western" von Valeska Grisebach

BESTER KINDERFILM (Nominierungsprämie je 125.000 Euro):

- "Amelie rennt" von Tobias Wiemann

- "Die kleine Hexe" von Michael Schaerer

BESTER DOKUMENTARFILM (Nominierungsprämie je 100.000 Euro):

- "Beuys" von Andres Veiel

- "Das Kongo Tribunal" von Milo Rau

- "Taste of Cement" von Ziad Kalthoum

BESTE WEIBLICHE HAUPTROLLE

- Marie Bäumer ("3 Tage in Quiberon")

- Diane Kruger ("Aus dem Nichts")

- Kim Riedle ("Back for Good")

BESTE MÄNNLICHE HAUPTROLLE

- Andreas Lust ("Casting")

- Oliver Masucci ("Herrliche Zeiten")

- Franz Rogowski ("In den Gängen")

BESTE WEIBLICHE NEBENROLLE

- Birgit Minichmayr ("3 Tage in Quiberon")

- Corinna Kirchhoff ("Casting")

- Sandra Hüller ("In den Gängen")

BESTE MÄNNLICHE NEBENROLLE

- Robert Gwisdek ("3 Tage in Quiberon")

- Charly Hübner ("3 Tage in Quiberon")

- Alexander Fehling ("Der Hauptmann")

BESTE REGIE

- Emily Atef ("3 Tage in Quiberon")

- Fatih Akin ("Aus dem Nichts")

- Valeska Grisebach ("Western")

BESTES DREHBUCH

- Fatih Akin, Hark Bohm ("Aus dem Nichts")

- Nicolas Wackerbarth, Hannes Held ("Casting")

- Lars Kraume ("Das schweigende Klassenzimmer")

BESUCHERSTÄRKSTER FILM DES JAHRES

- "Fack ju Göhte 3" von Bora Dagtekin

EHRENPREIS

- Hark Bohm

