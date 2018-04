Trump droht Gegnern der US-WM-Bewerbung

US-Präsident Donald Trump hat Gegnern der nordamerikanischen Bewerbung um die Austragung der Fußball-WM 2026 indirekt politische Konsequenzen angedroht. In einem Tweet lobte der Staatschef die gemeinsame Kampagne mit Kanada und Mexiko. Nationen, die dagegen sind, müssen offenbar mit Trumps Groll rechnen. "Es wäre eine Schande, wenn Länder, die wir immer unterstützen, gegen die Bewerbung der USA Lobbyarbeit leisten. Warum sollten wir diese Länder unterstützen, wenn sie uns nicht unterstützen (auch nicht bei den Vereinten Nationen)?", schrieb Trump. Die amerikanische Bewerbung bezeichnete er als "stark". Einziger Kontrahent der Kampagne ist Marokko.

Die Endrunde soll am 13. Juni beim FIFA-Kongress in Moskau vergeben werden. Neben den USA, Mexiko und Kanada hat bislang nur Marokko eine WM-Bewerbung eingereicht. Die Verbände dürfen sich in Moskau aber nicht nur zwischen Marokko und der Dreierbewerbung entscheiden, ausdrücklich ist auch die Option "Keiner von beiden" vorgesehen. In diesem Fall würde die WM neu ausgeschrieben.

FIFA-Präsident und Trump gegen Marokko

Afrikas Fußballverbandspräsident Ahmad Ahmad

Die marokkanische Bewerbung hatte zuletzt viele Unterstützer gewonnen, nachdem Trump in einem Gespräch über Migration die neue "Gattung" der so genannten "shithole nations", Drecksloch-Länder, für die Dritte Welt eingeführt hatte. Angesprochen fühlten sich neben den 54 Staaten Afrikas, die immer noch auf eine Entschuldigung Trumps warten, viele asiatische Staaten, dazu einige in Osteuropa, Lateinamerika und der Karibik. Ahmad Ahmad, der Präsident des afrikanischen Fußballverbands CAF, erklärte danach: "Afrika unterstützt voller Stolz die Bewerbung Marokkos." Er bat auch gleich die CAF-Partner in Europa und Asien dazu. Das läuft dem Bestreben des FIFA-Präsidenten Gianni Infantino entgegen, der als Unterstützer des nordamerikanischen Verbundes gilt. Der TV- und Werbemarkt in den USA ist für Infantino deutlich lukrativer und daher attraktiver als in Afrika.

Zuletzt sah sich der Fußball-Weltverband Vorwürfen ausgesetzt, er habe versucht, den Bewerbungsprozess kurzfristig zu Ungunsten Marokkos zu verändern. In einer Neufassung des Anforderungskatalogs soll plötzlich von sechs hochmodernen, bereits bestehenden Arenen die Rede gewesen sein. Da Marokko davon allerdings nur fünf vorzuweisen hatte, wäre es für die Wahl am 13. Juni nicht zugelassen worden. Auf Drängen der fünfköpfigen FIFA-Delegation, die die Bewerberländer besucht und auf ihre WM-Tauglichkeit geprüft hatte, wurde die Anforderung schließlich wieder zurückgesetzt. Nun genügen wieder vier bereits vorhandene moderne Arenen für die Zulassung zur Wahl.

Ob die neuerliche Attacke Trumps gegen die Unterstützung einer anderen WM-Bewerbung als der US-amerikanischen etwas nützt, wird sich zeigen. Möglicherweise verstärkt sein Tweet bei noch unentschlossenen Verbänden eher den Widerwillen, Trump und die USA zu unterstützen. Noel Le Graet, der Chef des französischen Fußballverbands (FFF), hat bereits erklärt, für Marokko stimmen zu wollen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat sich noch nicht festgelegt.

asz/sn (sid, zsz.ch)