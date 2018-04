Rätselhafte Reisen: Große Escher-Ausstellung in Kulturhauptstadt Leeuwarden

M. C. Escher: Perspektive auf den Kopf gestellt

"Rom bei Nacht: kleine Kirchen, Piazza Venezia" (1934)

Kurz nach ihrer Heirat 1924 in Viareggio ziehen Escher und seine italienische Frau Jetta in die Nähe von Rom, wo 1926 und 1928 ihre beiden Söhne Georg und Arthur auf die Welt kommen. Als die Faschisten immer mehr Einfluss in Italien gewinnen, siedelt die Familie 1935 in die Schweiz um. In den Folgejahren bereist Escher auf einem Frachtschiff das Mittelmeer und besucht die Alhambra.