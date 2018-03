Lübecker Buddenbrookhaus wird umgebaut | DW Reise | DW | 21.03.2018

Zehn Gründe für Lübeck

Die Ostsee ganz nah

Was schon für die Kaufleute der Hanse von Vorteil war, ist auch heute ein Vorzug Lübecks: Die Nähe zum Meer. Das Seebad Travemünde ist ein Lübecker Stadtteil. Wie der Name sagt, liegt es direkt dort, wo die Trave in die Ostsee mündet. Nach Besichtigung der Altstadt schnappt man sich am besten hier einen Strandkorb und genießt die Meeresbrise.